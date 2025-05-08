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Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка - РИА Новости, 08.05.2025
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08:42 08.05.2025 (обновлено: 09:22 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/krym-2015733412.html
Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка
Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка - РИА Новости, 08.05.2025
Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка
Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:42:00+03:00
2025-05-08T09:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее британская газета Financial Times написала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России. "Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России. "Любые попытки переговоров без учета этого фактора приведут к результатам, аналогичным Минским соглашениям – лишь временной отсрочке конфликта, без решения коренных проблем. Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными", - сказал Константинов. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250423/krym-2012865302.html
https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html
https://ria.ru/20250415/frg-2011378529.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир константинов, дональд трамп, владимир зеленский, оон
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Константинов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН
Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка

Константинов: признание Крыма частью России играет ключевую роль для миропорядка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее британская газета Financial Times написала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Константинов оценил возможное признание Крыма российским странами Запада
23 апреля, 02:11
"Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России.
"Любые попытки переговоров без учета этого фактора приведут к результатам, аналогичным Минским соглашениям – лишь временной отсрочке конфликта, без решения коренных проблем. Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными", - сказал Константинов.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Константинов рассказал о встрече с Путиным перед референдумом в Крыму
17 марта, 12:31
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Константинов призвал ФРГ прекратить спекуляции вокруг Taurus
15 апреля, 15:35
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир КонстантиновДональд ТрампВладимир ЗеленскийООН
 
 
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