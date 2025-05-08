https://ria.ru/20250508/krym-2015733412.html

Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка

Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка - РИА Новости, 08.05.2025

Константинов назвал важнейший элемент формирования нового мирового порядка

Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:42:00+03:00

2025-05-08T08:42:00+03:00

2025-05-08T09:22:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее британская газета Financial Times написала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России. "Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России. "Любые попытки переговоров без учета этого фактора приведут к результатам, аналогичным Минским соглашениям – лишь временной отсрочке конфликта, без решения коренных проблем. Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными", - сказал Константинов. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250423/krym-2012865302.html

https://ria.ru/20250317/konstantinov-2005466756.html

https://ria.ru/20250415/frg-2011378529.html

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