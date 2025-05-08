Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе
РФ и Китай: "Золотой купол" может сделает космос ареной военного противоборства
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что программа США "Золотой купол" может привести к размещению оружия в космосе и превратит его в арену вооруженного противоборства, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности.
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"Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа "Золотой (Железный) купол для Америки" также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства", - говорится в заявлении.