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Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе - РИА Новости, 08.05.2025
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16:54 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kosmos-2015821326.html
Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе
Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе
Россия и Китай считают, что программа США "Золотой купол" может привести к размещению оружия в космосе и превратит его в арену вооруженного противоборства,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:54:00+03:00
2025-05-08T16:54:00+03:00
россия
китай
сша
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что программа США "Золотой купол" может привести к размещению оружия в космосе и превратит его в арену вооруженного противоборства, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности. "Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа "Золотой (Железный) купол для Америки" также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства", - говорится в заявлении.
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россия, китай, сша
Россия, Китай, США
Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе

РФ и Китай: "Золотой купол" может сделает космос ареной военного противоборства

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что программа США "Золотой купол" может привести к размещению оружия в космосе и превратит его в арену вооруженного противоборства, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности.
«
"Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа "Золотой (Железный) купол для Америки" также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства", - говорится в заявлении.
Американский противоракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В США рассказали о планах по созданию ПРО "Золотой купол"
5 марта, 21:19
 
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