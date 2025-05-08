https://ria.ru/20250508/kosmos-2015821326.html

Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе

Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе

Россия и Китай считают, что программа США "Золотой купол" может привести к размещению оружия в космосе и превратит его в арену вооруженного противоборства,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:54:00+03:00

2025-05-08T16:54:00+03:00

2025-05-08T16:54:00+03:00

россия

китай

сша

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают, что программа США "Золотой купол" может привести к размещению оружия в космосе и превратит его в арену вооруженного противоборства, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности. "Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа "Золотой (Железный) купол для Америки" также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250305/pro-2003298502.html

россия

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, сша