https://ria.ru/20250508/kosmos-2015306276.html

Посланник более развитой цивилизации. Межпланетный корабль падает на Землю

Посланник более развитой цивилизации. Межпланетный корабль падает на Землю - РИА Новости, 08.05.2025

Посланник более развитой цивилизации. Межпланетный корабль падает на Землю

Со дня на день ожидается приземление объекта под названием "Космос-482". Он провел на орбите 53 года — никогда раньше настолько старые аппараты не возвращались... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:07:00+03:00

наука

космос - риа наука

институт космических исследований

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Со дня на день ожидается приземление объекта под названием "Космос-482". Он провел на орбите 53 года — никогда раньше настолько старые аппараты не возвращались домой. При этом с высокой степенью вероятности конструкция уцелеет при падении. О том, что таит в себе последний артефакт знаменитой советской программы, которая привела к великим достижениям и горькому разочарованию — в материале РИА Новости.Загадочные шарыМайским днем 1972-го 17-летний сын новозеландского фермера Денис О'Салливан увидел на грядках с репой что-то странное. Издалека показалось, что там лежит мертвая овца. Однако, подойдя ближе, он обнаружил в земле воронку и гладкий металлический шар размером с мяч, которым играют на пляже.Без задней мысли Денис схватил объект и отвез его на ферму, куда вызвал полицию. Первое, что сделали стражи порядка, — велели держаться от странной сферы подальше, поскольку она может быть радиоактивной. "Я подумал: "Уже поздновато, шар лежал у меня на коленях всю дорогу", — вспоминает О'Салливан.Опасения не подтвердились. Выяснилось, что объект — часть топливной системы советского космического корабля, сделан из титана и не представляет никакой угрозы. Согласно международным соглашениям, русские могли забрать его, однако почему-то этого не сделали. Сферу вернули фермерам. Те пытались продать шар за круглую сумму, но покупателей не нашлось. В Сети можно встретить фото уже пожилого Дениса в обнимку с титановым "мячиком" — кажется, подарок из космоса до сих пор доставляет ему радость.Всего в окрестностях новозеландского Ашбертона нашли пять таких шаров. Это произошло после того, как в начале апреля в ночном небе над Южным островом видели грохот и странные огни. Как выяснилось, то были последствия неудачного запуска очередной советской миссии на Венеру. Часть конструкции сошла с орбиты почти сразу, став одним из самых ярких событий в жизни новозеландских фермеров. Другая, наиболее прочная, возвращается на родную планету только теперь, в начале мая 2025-го.СуперпрочныйАвтоматические межпланетные станции (АМС) изготавливали в двух идентичных экземплярах. Двадцать седьмого марта 1972-го была запущена "Венера-8", которая сначала вышла на опорную орбиту на высоте 200 километров, после чего разгонный блок послал ее ко второй планете от Солнца. Спустя четыре дня, 31 марта, вслед за ней отправили АМС 3МВ-4 "Венера-72A".Сперва все шло хорошо, "сестра-близнец" вышла на опорную орбиту, однако затем подвел разгонный блок — по неизвестной причине отработал меньше, чем нужно. В результате вторая станция, которую переименовали в "Космос-482", осталась вращаться вокруг Земли по вытянутой, эллипсоидной орбите.Со временем расстояние с домом сокращалось. Согласно последним расчетам, диапазон времени входа объекта в атмосферу Земли составляет 10 мая плюс-минус 1,8 дня. При этом станция не сгорит в атмосфере: спускаемый аппарат крайне прочный, изготовлен с расчетом на суровые венерианские условия."Он должен был войти в атмосферу Венеры со второй космической (11 км/с), а в атмосферу Земли войдет с первой космической (8 км/с). Аппарат рассчитан на работу на поверхности Венеры, способен выдержать атмосферное давление в сто атмосфер. Даже если он затонет на глубине в километр, то, скорее всего, останется герметичным", — говорит математик, сотрудник Института космических исследований РАН, автор книги "Венера. Неукротимая планета" Павел Шубин.По его словам, аппарат с высокой долей вероятности уцелеет, если упадет в воду или на песок. Если же на месте приземления окажется, например, бетон, то возможны повреждения.Куда упадетВ какой точке планеты "Космос-482" закончит долгое путешествие, пока не ясно. Скорее всего, где-то между 51,7 градуса северной и южной широты — то есть на огромном пространстве от Курска до Южной Африки. По мере приближения к "часу Х" данные будут уточняться.Масса объекта — примерно полтонны. Не то чтобы опасности для землян нет совсем, но тем не менее она есть, хоть и крайне мала."Риск аналогичен риску случайного падения метеорита, которые происходят несколько раз каждый год. Куда больше шансов, что вас ударит молния", — успокаивает общественность нидерландский ученый Марко Лангбрук.Однако, вероятнее всего, спускаемый аппарат рухнет в океан. И найти там его будет сложно. Если все-таки обнаружат, то, скорее всего, в другой стране. Но Россия, как правопреемница СССР, будет вправе его забрать."Русская планета"По словам Шубина, для науки объект представляет особенный интерес."Это самый старый космический аппарат, что возвращается к нам. Да, на орбите есть и более "древние", но их немного. И они неспускаемые, то есть сгорят в атмосфере, — объясняет ученый. — "Космос-482" очень интересен, например, для изучения воздействия факторов космического пространства на сплавы. Это отдельная отрасль науки о космосе. Но раньше объекты возвращали на Землю спустя годы "экспозиции", а не десятилетия".Как минимум "Космос-482" может стать прекрасным музейным экспонатом — напоминанием о знаменитой отечественной программе по изучению Венеры.В 1960-1980-х Советский Союз успешно отправил туда серию аппаратов. Причем ряд задач выполнили впервые: "Венера-4" передала данные о составе атмосферы и давлении на поверхности, "Венера-7" совершила мягкую посадку. "Восьмая" номерная АМС, "сестра" "Космоса-482", собрала первые научные данные с солнечной стороны планеты, а "Венера-9" и "Венера-10" в 1975-м отправили изображения на Землю. Первые цветные снимки, а также запись звука сделали "Венера-13" и "Венера-14". Это произошло в 1982-м, а в 1986-м два аппарата "Вега" запустили на Венере аэростаты — это был первый случай воздухоплавания на другой планете.Если в изучении Марса больше преуспели США, то в исследовании Венеры несомненным мировым лидером стал СССР — повторить советские достижения так никому и не удалось. Однако даже среди самих инженеров и ученых эти успехи обрадовали не всех."Мы остались одни"Дело в том, что до полетов советских станций оставалась надежда, что на Венере может быть жизнь. АМС "Венера-4" разбила мечты — условия на планете оказались адскими: температура на высоте 25 километров — 271 градус Цельсия, давление на поверхности многократно превышает земное, атмосфера — преимущественно из углекислого газа. Научный журналист Ярослав Голованов оставил такую запись в дневнике:"Вечером "обмывали" в "Украине" победу Бабакина (Георгий Бабакин — ведущий разработчик "Венеры-4". — Прим. ред.). Для науки это грандиозная победа: буквально за три часа земляне узнали о своей небесной соседке больше, чем за всю предыдущую историю человечества! Выпили прилично, все шумели, кричали, смеялись, а Глеб (Максимов, конструктор. — Прим. ред.) вдруг заплакал. Да так искренне, горько. Мы к нему бросились, а он в ответ:— Идиоты! Чему вы радуетесь?! Неужели вы не понимаете, что сегодня мы осиротели в Солнечной системе?! Я так надеялся на Венеру... И вот... Мы одни в Солнечной системе, мы совсем одни! — И опять заплакал".В ближайшие годы человечество планирует вернуться на Венеру. Готовится несколько миссий, среди них — российская "Венера-Д". Планировали организовать полет совместно с американцами, но те вышли из проекта по политическим причинам. Теперь Россия строит станцию с орбитальным и посадочным модулями самостоятельно. Ожидается, что ее запустят не ранее середины тридцатых годов.

https://ria.ru/20241026/cosmos-1979838130.html

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космос - риа наука, институт космических исследований