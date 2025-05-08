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СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет - РИА Новости, 08.05.2025
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04:33 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/koreya-2015723853.html
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет
Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:33:00+03:00
2025-05-08T04:33:00+03:00
в мире
южная корея
японское море
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СЕУЛ, 8 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. Сообщается, что на совещании при участии Объединённого командования начальников штабов (ОКНШ) и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации с ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования. "Правительство заявило, что будет внимательно следить за развитием событий в Северной Корее и сохранять полную готовность к любым провокациям", - пишет Рёнхап. Ранее сообщалось, что КНДР утром в четверг выпустила несколько, предположительно, баллистических ракет малой дальности, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html
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в мире, южная корея, японское море
В мире, Южная Корея, Японское море
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет

Ренхап: СНБ Южной Кореи провел заседание из-за пуска КНДР баллистических ракет

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап.
Сообщается, что на совещании при участии Объединённого командования начальников штабов (ОКНШ) и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации с ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования.
"Правительство заявило, что будет внимательно следить за развитием событий в Северной Корее и сохранять полную готовность к любым провокациям", - пишет Рёнхап.
Ранее сообщалось, что КНДР утром в четверг выпустила несколько, предположительно, баллистических ракет малой дальности, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Японии собирают информацию о возможном ракетном пуске КНДР, заявил Исиба
03:51
 
В миреЮжная КореяЯпонское море
 
 
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