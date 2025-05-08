https://ria.ru/20250508/koreya-2015723853.html
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет
Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:33:00+03:00
2025-05-08T04:33:00+03:00
2025-05-08T04:33:00+03:00
в мире
южная корея
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5da79304f779eea243f58fc1928ac3a7.jpg
СЕУЛ, 8 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. Сообщается, что на совещании при участии Объединённого командования начальников штабов (ОКНШ) и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации с ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования. "Правительство заявило, что будет внимательно следить за развитием событий в Северной Корее и сохранять полную готовность к любым провокациям", - пишет Рёнхап. Ранее сообщалось, что КНДР утром в четверг выпустила несколько, предположительно, баллистических ракет малой дальности, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html
южная корея
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153073/36/1530733613_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44048129214e2b04609fa908139945b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, японское море
В мире, Южная Корея, Японское море
СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет
Ренхап: СНБ Южной Кореи провел заседание из-за пуска КНДР баллистических ракет