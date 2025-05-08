https://ria.ru/20250508/koreya-2015723853.html

СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет

СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: СНБ Южной Кореи провел заседание в связи с запуском КНДР ракет

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T04:33:00+03:00

2025-05-08T04:33:00+03:00

2025-05-08T04:33:00+03:00

в мире

южная корея

японское море

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СЕУЛ, 8 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провёл заседание в связи с запуском КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. Сообщается, что на совещании при участии Объединённого командования начальников штабов (ОКНШ) и других ведомств стороны обменялись информацией о ситуации с ракетными пусками КНДР и обсудили возможные меры реагирования. "Правительство заявило, что будет внимательно следить за развитием событий в Северной Корее и сохранять полную готовность к любым провокациям", - пишет Рёнхап. Ранее сообщалось, что КНДР утром в четверг выпустила несколько, предположительно, баллистических ракет малой дальности, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html

южная корея

японское море

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в мире, южная корея, японское море