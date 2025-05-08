https://ria.ru/20250508/konventsiya-2015828945.html

Россия и Китай настаивают на соблюдении Конвенции о запрете биооружия

Россия и Китай настаивают на соблюдении Конвенции о запрете биооружия - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай настаивают на соблюдении Конвенции о запрете биооружия

Россия и Китай подтвердили приверженность необходимости неукоснительного соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:35:00+03:00

2025-05-08T17:35:00+03:00

2025-05-08T17:35:00+03:00

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтвердили приверженность необходимости неукоснительного соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля. "В контексте отмечаемой международным сообществом 50-й годовщины вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стороны подтверждают свою приверженность необходимости неукоснительного соблюдения КБТО и настоятельно призывают государства – участники к ее последовательному укреплению, в том числе через институционализацию и принятие юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015825631.html

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире