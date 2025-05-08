Россия и Китай настаивают на соблюдении Конвенции о запрете биооружия
Россия и КНР настаивают на соблюдении Конвенции о запрете токсинного и биооружия
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтвердили приверженность необходимости неукоснительного соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Соответствующее заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"В контексте отмечаемой международным сообществом 50-й годовщины вступления в силу Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) стороны подтверждают свою приверженность необходимости неукоснительного соблюдения КБТО и настоятельно призывают государства – участники к ее последовательному укреплению, в том числе через институционализацию и принятие юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки", - говорится в заявлении.