Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
Праздничный концерт провели в Химках в честь 9 Мая
© Фото : Пресс-служба администрации ХимокПраздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Накануне 80-летней годовщины Великой Победы в театре "Наш дом" в Химках состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Творческие коллективы выступили для гостей с яркими танцевальными и музыкальными номерами. Глава Химок Елена Землякова поздравила химчан с наступающим праздником.
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"В этом году мы отмечаем особый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. 9 мая — это не просто день, это символ мужества, несгибаемой воли и бессмертного подвига всех тех, кто отстоял мир и свободу для нас, для будущего поколения. Мы никогда не забудем то, что для нас было сделано. В этот год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, Годом защитника Отечества, ваши подвиги, ваша стойкость и вера в победу становятся для нас главными нравственными ориентирами. Сегодня наши ребята на передовой, на специальной военной операции следуют традициям, которые заложили вы. Мы всегда будем помнить и чтить имена героев, сражавшихся на фронтах и ковавших победу", — сказала Землякова.
На мероприятии присутствовали жители блокадного Ленинграда — Надежда Туманова и Галина Юркина, бывшие узники концлагерей — Виктор Анохин, Мария Алексеева и Анна Захарова, труженики тыла — Михаил Алексеев и Евгений Цыганов, жители и гости округа, сотрудники предприятий и депутаты городского Совета депутатов.
"80-летие Победы – это не просто историческая дата, а живая связь поколений. Наш долг – сохранить правду о подвиге советского народа и передать ее молодежи. Пока мы помним своих героев, их подвиг будет жить в наших делах, традициях и ценностях", – подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
На концерте выступили творческие коллективы городского округа. Особую атмосферу создал ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда".