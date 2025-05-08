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Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках - РИА Новости, 08.05.2025
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18:39 08.05.2025
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Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках - РИА Новости, 08.05.2025
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
Накануне 80-летней годовщины Великой Победы в театре "Наш дом" в Химках состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:39:00+03:00
2025-05-08T18:39:00+03:00
общество
евгений цыганов
80-летие победы в великой отечественной войне
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Накануне 80-летней годовщины Великой Победы в театре "Наш дом" в Химках состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Творческие коллективы выступили для гостей с яркими танцевальными и музыкальными номерами. Глава Химок Елена Землякова поздравила химчан с наступающим праздником. "В этом году мы отмечаем особый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. 9 мая — это не просто день, это символ мужества, несгибаемой воли и бессмертного подвига всех тех, кто отстоял мир и свободу для нас, для будущего поколения. Мы никогда не забудем то, что для нас было сделано. В этот год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, Годом защитника Отечества, ваши подвиги, ваша стойкость и вера в победу становятся для нас главными нравственными ориентирами. Сегодня наши ребята на передовой, на специальной военной операции следуют традициям, которые заложили вы. Мы всегда будем помнить и чтить имена героев, сражавшихся на фронтах и ковавших победу", — сказала Землякова. На мероприятии присутствовали жители блокадного Ленинграда — Надежда Туманова и Галина Юркина, бывшие узники концлагерей — Виктор Анохин, Мария Алексеева и Анна Захарова, труженики тыла — Михаил Алексеев и Евгений Цыганов, жители и гости округа, сотрудники предприятий и депутаты городского Совета депутатов. "80-летие Победы – это не просто историческая дата, а живая связь поколений. Наш долг – сохранить правду о подвиге советского народа и передать ее молодежи. Пока мы помним своих героев, их подвиг будет жить в наших делах, традициях и ценностях", – подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. На концерте выступили творческие коллективы городского округа. Особую атмосферу создал ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда".
химки (городской округ в московской области)
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общество, евгений цыганов, 80-летие победы в великой отечественной войне, химки (городской округ в московской области)
Общество, Евгений Цыганов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Химки (городской округ в Московской области)
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках

Праздничный концерт провели в Химках в честь 9 Мая

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокПраздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Химках
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Накануне 80-летней годовщины Великой Победы в театре "Наш дом" в Химках состоялся праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Творческие коллективы выступили для гостей с яркими танцевальными и музыкальными номерами. Глава Химок Елена Землякова поздравила химчан с наступающим праздником.
«
"В этом году мы отмечаем особый юбилей, 80 лет со дня Великой Победы. 9 мая — это не просто день, это символ мужества, несгибаемой воли и бессмертного подвига всех тех, кто отстоял мир и свободу для нас, для будущего поколения. Мы никогда не забудем то, что для нас было сделано. В этот год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, Годом защитника Отечества, ваши подвиги, ваша стойкость и вера в победу становятся для нас главными нравственными ориентирами. Сегодня наши ребята на передовой, на специальной военной операции следуют традициям, которые заложили вы. Мы всегда будем помнить и чтить имена героев, сражавшихся на фронтах и ковавших победу", — сказала Землякова.
На мероприятии присутствовали жители блокадного Ленинграда — Надежда Туманова и Галина Юркина, бывшие узники концлагерей — Виктор Анохин, Мария Алексеева и Анна Захарова, труженики тыла — Михаил Алексеев и Евгений Цыганов, жители и гости округа, сотрудники предприятий и депутаты городского Совета депутатов.
"80-летие Победы – это не просто историческая дата, а живая связь поколений. Наш долг – сохранить правду о подвиге советского народа и передать ее молодежи. Пока мы помним своих героев, их подвиг будет жить в наших делах, традициях и ценностях", – подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.
На концерте выступили творческие коллективы городского округа. Особую атмосферу создал ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда".
 
ОбществоЕвгений Цыганов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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