https://ria.ru/20250508/kompanii-2015765653.html

Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию

Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию - РИА Новости, 08.05.2025

Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию

Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:13:00+03:00

2025-05-08T12:13:00+03:00

2025-05-08T12:13:00+03:00

экономика

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Во-первых, мы видим, что действительно идет много дискуссий, и многие компании заинтересованы, в основном не публично. Но один из хороших индикаторов, это мы видим, все больше регистрации иностранных товарных знаков, и многие сейчас этим заняты. Поэтому, безусловно, бизнес, он очень чувствителен к тому, что происходит в геополитической сфере, и многие бизнесы действительно подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры, в том числе очень активные", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров. Он отметил, что речь идет о предприятиях в различных секторах. Он также подтвердил свой прогноз, что первый факт возвращения может быть уже во втором квартале. "Я думаю, прогноз сохраняется, мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но безусловно этот процесс уже идет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005716976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций