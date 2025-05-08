https://ria.ru/20250508/kompanii-2015765653.html
Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию
Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию
Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:13:00+03:00
2025-05-08T12:13:00+03:00
2025-05-08T12:13:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию, и такие переговоры идут, в основном не публично, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. "Во-первых, мы видим, что действительно идет много дискуссий, и многие компании заинтересованы, в основном не публично. Но один из хороших индикаторов, это мы видим, все больше регистрации иностранных товарных знаков, и многие сейчас этим заняты. Поэтому, безусловно, бизнес, он очень чувствителен к тому, что происходит в геополитической сфере, и многие бизнесы действительно подтверждают свой интерес и ведут прямые переговоры, в том числе очень активные", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров. Он отметил, что речь идет о предприятиях в различных секторах. Он также подтвердил свой прогноз, что первый факт возвращения может быть уже во втором квартале. "Я думаю, прогноз сохраняется, мы уже видим, что некоторые компании возвращаются, просто это идет не особо публично, но безусловно этот процесс уже идет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005716976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию
Дмитриев: многие иностранные компании заинтересованы в возвращении в Россию