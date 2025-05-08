https://ria.ru/20250508/kndr-2015725158.html

Южнокорейские военные назвали дальность полета ракет КНДР

Южнокорейские военные назвали дальность полета ракет КНДР - РИА Новости, 08.05.2025

Южнокорейские военные назвали дальность полета ракет КНДР

Ракеты КНДР пролетели примерно 800 километров и упали в Японском море, проводится всесторонний анализ технических характеристик, заявило Объединенное... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:11:00+03:00

2025-05-08T05:11:00+03:00

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СЕУЛ, 8 мая - РИА Новости. Ракеты КНДР пролетели примерно 800 километров и упали в Японском море, проводится всесторонний анализ технических характеристик, заявило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. Ранее сообщалось, что КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности из района Вонсан в направлении Японского моря. "Ракеты Северной Кореи пролетели примерно 800 километров и упали в акватории Японского моря", - сказали в ОКНШ. Отмечается, что разведслужбы Южной Кореи и США "заранее выявили" подготовку КНДР к ракетному запуску и вели наблюдение. "Пуски были немедленно обнаружены и отслежены. Информация была оперативно передана США и Японии, в настоящее время проводится всесторонний анализ технических характеристик", - подчеркивается в сообщении. В OКНШ также назвали запуск "провокацией, серьёзно угрожающая миру и стабильности на Корейском полуострове", решительно осудив его.

https://ria.ru/20250508/koreya-2015723853.html

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в мире, японское море, сша, вонсан