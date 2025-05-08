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СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности - РИА Новости, 08.05.2025
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02:56 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kndr-2015720172.html
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности
КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:56:00+03:00
2025-05-08T02:56:00+03:00
в мире
японское море
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея."Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении агентства.Ранее Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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в мире, японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Японское море, Объединенный комитет начальников штабов (США)
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности

Ренхап: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности

© Фото : ЦТАКПуск северокорейской баллистической ракеты
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
"Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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В миреЯпонское мореОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
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