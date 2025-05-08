https://ria.ru/20250508/kndr-2015720172.html

СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности

СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности

КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T02:56:00+03:00

2025-05-08T02:56:00+03:00

2025-05-08T02:56:00+03:00

в мире

японское море

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея."Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении агентства.Ранее Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html

японское море

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2025

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в мире, японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша)