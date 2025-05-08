https://ria.ru/20250508/kndr-2015720172.html
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности
КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:56:00+03:00
2025-05-08T02:56:00+03:00
2025-05-08T02:56:00+03:00
в мире
японское море
объединенный комитет начальников штабов (сша)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497586_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_74bd47623a868f5727d9852a7881566a.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея."Северная Корея, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении агентства.Ранее Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html
японское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497586_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_4fb678e60509380b0b0ff74754183414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Японское море, Объединенный комитет начальников штабов (США)
СМИ: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности
Ренхап: КНДР предположительно запустила несколько ракет малой дальности