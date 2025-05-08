https://ria.ru/20250508/kndr-2015718918.html

СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T02:25:00+03:00

2025-05-08T02:25:00+03:00

2025-05-08T07:27:00+03:00

в мире

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. "Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря",— передает агентство.Позже в ОКНШ сообщили, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, которые, по данным телеканала NHK, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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2025

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в мире, японское море, южная корея, кндр (северная корея)