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СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:25:00+03:00
2025-05-08T02:25:00+03:00
2025-05-08T07:27:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. "Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря",— передает агентство.Позже в ОКНШ сообщили, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности, которые, по данным телеканала NHK, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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японское море
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СМИ: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря