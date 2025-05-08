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США могут существенно снизить пошлины для Китая, передает NYP - РИА Новости, 08.05.2025
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22:48 08.05.2025 (обновлено: 23:24 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kitay-2015885577.html
США могут существенно снизить пошлины для Китая, передает NYP
США могут существенно снизить пошлины для Китая, передает NYP - РИА Новости, 08.05.2025
США могут существенно снизить пошлины для Китая, передает NYP
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:48:00+03:00
2025-05-08T23:24:00+03:00
введение трампом пошлин на импорт
китай
сша
швейцария
дональд трамп
скотт бессент
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии, сообщает газета New York Post со ссылкой на информированные источники.Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент."Администрация Трампа рассматривает план по сокращению пошлин на импорт из Китая в 145% более чем наполовину, мера может вступить в силу уже на следующей неделе... Американские чиновники обсуждают предложение снизить тяжкие пошлины... до отметки от 50% до 54% в рамках подготовки к... переговорам, направленным на заключение торгового соглашения", - говорится в материале издания.Издание также сообщает, что пошлины для ряда южноазиатских стран могут быть снижены до 25%.Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
https://ria.ru/20250508/tramp-2015844767.html
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введение трампом пошлин на импорт, китай, сша, швейцария, дональд трамп, скотт бессент, в мире
Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, США, Швейцария, Дональд Трамп, Скотт Бессент, В мире
США могут существенно снизить пошлины для Китая, передает NYP

NYP: США могут снизить пошлины для Китая со 145% до 50-54%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии, сообщает газета New York Post со ссылкой на информированные источники.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтону придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, поскольку в противном случае торговые отношения между двумя странами станет невозможно развивать. Торговый представитель США Джеймисон Грир посетит Швейцарию на этой неделе, где встретится с китайским коллегой Хэ Лифэном для обсуждения вопросов торговли, Грира будет сопровождать глава минфина США Скотт Бессент.
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"Администрация Трампа рассматривает план по сокращению пошлин на импорт из Китая в 145% более чем наполовину, мера может вступить в силу уже на следующей неделе... Американские чиновники обсуждают предложение снизить тяжкие пошлины... до отметки от 50% до 54% в рамках подготовки к... переговорам, направленным на заключение торгового соглашения", - говорится в материале издания.
Издание также сообщает, что пошлины для ряда южноазиатских стран могут быть снижены до 25%.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
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Введение Трампом пошлин на импортКитайСШАШвейцарияДональд ТрампСкотт БессентВ мире
 
 
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