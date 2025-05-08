https://ria.ru/20250508/kitay-2015814347.html
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики
Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сфере инвестиций, энергетики и совершенствовать структуру товарооборота. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:17:00+03:00
2025-05-08T16:17:00+03:00
2025-05-08T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в сфере инвестиций, энергетики и совершенствовать структуру товарооборота. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации стороны договорились: продвигать стабильное развитие двусторонней торговли и совершенствовать структуру товарооборота, в том числе за счет повышения доли высокотехнологичной продукции, развития инновационных методов электронной торговли, взаимного снабжения базовыми материалами, минеральными ресурсами и товарами сельского хозяйства", - говорится в заявлении. Также отмечается, что стороны будут углублять связи в сфере инвестиций, повышать уровень взаимодействия в соответствии с обновленным планом российско-китайского инвестиционного сотрудничества и подписанным 8 мая 2025 году соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, формировать справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. "Стороны договорились... продолжать укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство, поддерживать экономических операторов двух сторон в реализации проектов в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа, мирного атома, угля, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, обеспечивая стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и беспрепятственную транспортировку энергетических ресурсов", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015811126.html
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015811411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ссср, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Китай, СССР, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики
РФ и Китай будут укреплять сотрудничество в энергетике и улучшать товарооборот
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Россия и Китай будут укреплять
сотрудничество в сфере инвестиций, энергетики и совершенствовать структуру товарооборота.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР
в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН
опубликовано на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации стороны договорились: продвигать стабильное развитие двусторонней торговли и совершенствовать структуру товарооборота, в том числе за счет повышения доли высокотехнологичной продукции, развития инновационных методов электронной торговли, взаимного снабжения базовыми материалами, минеральными ресурсами и товарами сельского хозяйства", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что стороны будут углублять связи в сфере инвестиций, повышать уровень взаимодействия в соответствии с обновленным планом российско-китайского инвестиционного сотрудничества и подписанным 8 мая 2025 году соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций, формировать справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду.
"Стороны договорились... продолжать укреплять всеобъемлющее энергетическое партнерство, поддерживать экономических операторов двух сторон в реализации проектов в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа, мирного атома, угля, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, обеспечивая стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и беспрепятственную транспортировку энергетических ресурсов", - отмечается в документе.