https://ria.ru/20250508/kitay-2015807834.html

Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи

Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи

Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:54:00+03:00

2025-05-08T15:54:00+03:00

2025-05-08T16:30:00+03:00

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах.Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля."В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015812644.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, экономика