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Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи - РИА Новости, 08.05.2025
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15:54 08.05.2025 (обновлено: 16:30 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kitay-2015807834.html
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:54:00+03:00
2025-05-08T16:30:00+03:00
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах.Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля."В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015812644.html
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китай
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россия, китай, экономика
Россия, Китай, Экономика
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи

РФ и Китай будут наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
"В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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