https://ria.ru/20250508/kitay-2015807834.html
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи
Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:54:00+03:00
2025-05-08T15:54:00+03:00
2025-05-08T16:30:00+03:00
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай намерены наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в национальных валютах.Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля."В целях дальнейшего продвижения взаимовыгодной кооперации Стороны договорились... повышать уровень финансового взаимодействия, наращивая межбанковские связи, расширяя расчеты в национальных валютах и углубляя кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015812644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, экономика
Россия и Китай планируют наращивать межбанковские связи
РФ и Китай будут наращивать межбанковские связи, расширять расчеты в нацвалютах