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Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму - РИА Новости, 08.05.2025
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15:40 08.05.2025 (обновлено: 15:41 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kitay-2015804074.html
Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму
Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму
Россия и Китай продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:40:00+03:00
2025-05-08T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны. Стороны приложат все усилия для противодействия участившимся попыткам реабилитации человеконенавистнической идеологии нацизма и расового превосходства, продолжат сообща противостоять героизации нацистов и их пособников, подъему неонацизма, милитаристскому реваншизму и практикам, которые способствуют эскалации различных форм расовой дискриминации, расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказано в заявлении.
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в мире, россия, китай, ссср, оон
В мире, Россия, Китай, СССР, ООН
Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму

Россия и Китай будут вместе противостоять неонацизму и фальсификации истории

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны. Стороны приложат все усилия для противодействия участившимся попыткам реабилитации человеконенавистнической идеологии нацизма и расового превосходства, продолжат сообща противостоять героизации нацистов и их пособников, подъему неонацизма, милитаристскому реваншизму и практикам, которые способствуют эскалации различных форм расовой дискриминации, расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказано в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай договорились вместе противодействовать общим угрозам
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