https://ria.ru/20250508/kitay-2015804074.html

Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму

Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай заявили, что будут вместе противостоять неонацизму

Россия и Китай продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:40:00+03:00

2025-05-08T15:40:00+03:00

2025-05-08T15:41:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат сообща противостоять неонацизму, попыткам фальсификации истории о Второй мировой войне, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны. Стороны приложат все усилия для противодействия участившимся попыткам реабилитации человеконенавистнической идеологии нацизма и расового превосходства, продолжат сообща противостоять героизации нацистов и их пособников, подъему неонацизма, милитаристскому реваншизму и практикам, которые способствуют эскалации различных форм расовой дискриминации, расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказано в заявлении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, ссср, оон