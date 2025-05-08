https://ria.ru/20250508/kitay-2015800554.html

Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США

Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США

Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США и их союзников и требуют ее прекращения, говорится в совместном заявлении РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:24:00+03:00

2025-05-08T15:24:00+03:00

2025-05-08T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США и их союзников и требуют ее прекращения, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля."Стороны выражают обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью США и их союзников, осуществляемой как на их национальных территориях, так и за пределами этих территорий и угрожающей безопасности других государств и соответствующих регионов, и требуют прекращения такой деятельности", - сказано в документе.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015805714.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, сша, в мире