Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США
Россия и Китай потребовали прекращения военно-биологической деятельности США
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены военно-биологической деятельностью США и их союзников и требуют ее прекращения, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны выражают обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью США и их союзников, осуществляемой как на их национальных территориях, так и за пределами этих территорий и угрожающей безопасности других государств и соответствующих регионов, и требуют прекращения такой деятельности", - сказано в документе.