https://ria.ru/20250508/kitay-2015799576.html

Россия и Китай призвали ядерные государства устранять противоречия диалогом

Россия и Китай призвали ядерные государства устранять противоречия диалогом - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай призвали ядерные государства устранять противоречия диалогом

Государствам, обладающим ядерным оружием, следует отказаться от менталитета холодной войны и устранять противоречия путем диалога, говорится в совместном... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:19:00+03:00

2025-05-08T15:19:00+03:00

2025-05-08T15:43:00+03:00

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китай

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Государствам, обладающим ядерным оружием, следует отказаться от менталитета холодной войны и устранять противоречия путем диалога, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Стороны отметили, что отдельные государства, обладающие ядерным оружием, предпринимают ряд негативных шагов, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность, подстегивают гонку вооружений, повышают риски возникновения конфликтов и представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности. Стороны настоятельно призывают соответствующие государства отказаться от менталитета "холодной войны" и "игр с нулевой суммой", решать проблемы путем равноправного диалога и взаимоуважительных консультаций, укреплять доверие во избежание опасных просчетов и воздерживаться от действий, создающих стратегические риски", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015803440.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире