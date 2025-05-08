https://ria.ru/20250508/kitaj-2015728116.html

Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод

Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод - РИА Новости, 08.05.2025

Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод

Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), заявил в четверг официальный представитель Южной РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T06:28:00+03:00

2025-05-08T06:28:00+03:00

2025-05-08T06:28:00+03:00

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китай

филиппины

южно-китайское море

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wechat

постоянная палата третейского суда

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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. "Пятого мая филиппинский сторожевой катер под номером 35 предпринял попытку вторжения в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", - говорится в заявлении в аккаунте командования в социальной сети WeChat. Тянь Цзюньли подчеркнул, что "действия китайских военных были профессиональными, образцовыми, законными и легитимными". В заявлении отмечается, что китайская сторона призывает Филиппины немедленно прекратить провокации, а также прекратить распространять информацию, не соответствующую действительности. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20250125/kitaj-1995435757.html

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южно-китайское море

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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая, wechat, постоянная палата третейского суда