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Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод - РИА Новости, 08.05.2025
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06:28 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kitaj-2015728116.html
Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод
Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод - РИА Новости, 08.05.2025
Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод
Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), заявил в четверг официальный представитель Южной РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:28:00+03:00
2025-05-08T06:28:00+03:00
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
народно-освободительная армия китая
wechat
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. "Пятого мая филиппинский сторожевой катер под номером 35 предпринял попытку вторжения в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", - говорится в заявлении в аккаунте командования в социальной сети WeChat. Тянь Цзюньли подчеркнул, что "действия китайских военных были профессиональными, образцовыми, законными и легитимными". В заявлении отмечается, что китайская сторона призывает Филиппины немедленно прекратить провокации, а также прекратить распространять информацию, не соответствующую действительности. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20250125/kitaj-1995435757.html
китай
филиппины
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая, wechat, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море, Народно-освободительная армия Китая, WeChat, Постоянная палата третейского суда
Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод

ВМС Китая вытеснили сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
"Пятого мая филиппинский сторожевой катер под номером 35 предпринял попытку вторжения в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", - говорится в заявлении в аккаунте командования в социальной сети WeChat.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что "действия китайских военных были профессиональными, образцовыми, законными и легитимными". В заявлении отмечается, что китайская сторона призывает Филиппины немедленно прекратить провокации, а также прекратить распространять информацию, не соответствующую действительности.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Корабль в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Китай вытеснил филиппинские суда из спорной акватории в Южно-Китайском море
25 января, 08:43
 
В миреКитайФилиппиныЮжно-Китайское мореНародно-освободительная армия КитаяWeChatПостоянная палата третейского суда
 
 
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