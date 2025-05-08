Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод
ВМС Китая вытеснили сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь
© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мая - РИА Новости. Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
"Пятого мая филиппинский сторожевой катер под номером 35 предпринял попытку вторжения в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом", - говорится в заявлении в аккаунте командования в социальной сети WeChat.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что "действия китайских военных были профессиональными, образцовыми, законными и легитимными". В заявлении отмечается, что китайская сторона призывает Филиппины немедленно прекратить провокации, а также прекратить распространять информацию, не соответствующую действительности.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.