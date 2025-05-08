https://ria.ru/20250508/kishinev-2015849892.html
В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня
В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025
В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня
Представители оппозиционного политблока "Победа" подверглись дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где они участвовали в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:09:00+03:00
2025-05-08T19:09:00+03:00
2025-05-08T23:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
москва
василий боля
майя санду
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015858486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_425298410fa405f9f7282c6300cbe64f.jpg
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители оппозиционного политблока "Победа" подверглись дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где они участвовали в акции по доставке частицы Вечного огня в Молдавию, сообщил РИА Новости депутат от этого блока Василий Боля.Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду."Наши коллеги сегодня подверглись дополнительному досмотру в аэропорту по прилету из Москвы. Они входили в нашу делегацию, которая доставила частичку Вечного огня. Несколько часов удерживали мэра города Оргеев Татьяну Кочу и муниципального советника (депутат горсобрания – ред.) города Бельцы Вячеслава Жукова. Представители нашего блока регулярно сталкиваются с дополнительными проверками при пересечении границы Молдавии", - заявил Боля, комментируя действия пограничных служб.Несмотря на возникшие трудности, активистам удалось доставить частицу Вечного огня в Кишинев.Ситуация с задержаниями представителей оппозиции произошла на фоне обострения отношений между действующим руководством Молдавии, взявшим курс на евроинтеграцию, и политическими силами, выступающими за сохранение и развитие связей с Россией.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015785292.html
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015728990.html
https://ria.ru/20250507/vov-2015614708.html
молдавия
кишинев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015858486_297:0:1737:1080_1920x0_80_0_0_da1eacebc305c1266d23962427e2db67.jpg
Депутат блока "Победа" о дополнительном досмотре в аэропорту Кишинева
Представители блока "Победа", участвовавшие в доставке частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, сообщил РИА Новости депутат от этого блока Василий Боля.
По его словам, лампады, зажженные от частицы Вечного огня, передадут ветеранам и разместят на мемориальных комплексах по всей Молдавии. Как передает корреспондент РИА Новости, частицу Вечного огня уже доставили на мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе.
2025-05-08T19:09
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, москва, василий боля, майя санду, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Василий Боля, Майя Санду, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня
В Кишиневе подвергли досмотру доставивших частицу Вечного огня активистов