https://ria.ru/20250508/kishinev-2015849892.html

В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня

В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025

В Молдавии подвергли досмотру активистов, доставивших частицу Вечного огня

Представители оппозиционного политблока "Победа" подверглись дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где они участвовали в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:09:00+03:00

2025-05-08T19:09:00+03:00

2025-05-08T23:11:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители оппозиционного политблока "Победа" подверглись дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где они участвовали в акции по доставке частицы Вечного огня в Молдавию, сообщил РИА Новости депутат от этого блока Василий Боля.Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду."Наши коллеги сегодня подверглись дополнительному досмотру в аэропорту по прилету из Москвы. Они входили в нашу делегацию, которая доставила частичку Вечного огня. Несколько часов удерживали мэра города Оргеев Татьяну Кочу и муниципального советника (депутат горсобрания – ред.) города Бельцы Вячеслава Жукова. Представители нашего блока регулярно сталкиваются с дополнительными проверками при пересечении границы Молдавии", - заявил Боля, комментируя действия пограничных служб.Несмотря на возникшие трудности, активистам удалось доставить частицу Вечного огня в Кишинев.Ситуация с задержаниями представителей оппозиции произошла на фоне обострения отношений между действующим руководством Молдавии, взявшим курс на евроинтеграцию, и политическими силами, выступающими за сохранение и развитие связей с Россией.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015785292.html

https://ria.ru/20250508/moldavija-2015728990.html

https://ria.ru/20250507/vov-2015614708.html

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Депутат блока "Победа" о дополнительном досмотре в аэропорту Кишинева Представители блока "Победа", участвовавшие в доставке частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, сообщил РИА Новости депутат от этого блока Василий Боля. По его словам, лампады, зажженные от частицы Вечного огня, передадут ветеранам и разместят на мемориальных комплексах по всей Молдавии. Как передает корреспондент РИА Новости, частицу Вечного огня уже доставили на мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе. 2025-05-08T19:09 true PT1M23S

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в мире, молдавия, кишинев, москва, василий боля, майя санду, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия