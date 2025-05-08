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В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:02 08.05.2025 (обновлено: 11:31 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html
В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы
В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, передает в четверг... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:02:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
москва
россия
садыр жапаров
зрк с-300
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БИШКЕК, 8 мая – РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости. В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии проходит 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая. В параде приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил Киргизии и представители других силовых структур страны, всего около 3 тысяч человек. На параде было представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. Впервые на площади были продемонстрированы переданные Россией ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС. В воздушной части парада приняла участие авиация вооруженных сил Киргизии и Российской Федерации с российской авиабазы в Канте. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
https://ria.ru/20250508/peremirie-2015713401.html
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Военный парад в Бишкеке
Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. Празднование Дня Победы и парад в Киргизии в этом году впервые прошли 8 мая, это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве. На параде было представлено более 120 единиц военной и специальной техники. Впервые на площади были продемонстрированы переданные Россией ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС. В воздушной части парада приняла участие авиация вооруженных сил Киргизии и РФ с авиабазы в Канте.
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киргизия, москва, россия, садыр жапаров, зрк с-300
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Москва, Россия, Садыр Жапаров, ЗРК С-300
В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы

На площади Ала-Тоо в Бишкеке к 80-й годовщине Победы прошел военный парад

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БИШКЕК, 8 мая – РИА Новости. Военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии проходит 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая.
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В параде приняли участие военнослужащие Вооруженных Сил Киргизии и представители других силовых структур страны, всего около 3 тысяч человек. На параде было представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. Впервые на площади были продемонстрированы переданные Россией ракетные комплексы Тор "М2-КМ", "Печора 2БМ", а также С-300 ПС. В воздушной части парада приняла участие авиация вооруженных сил Киргизии и Российской Федерации с российской авиабазы в Канте.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияМоскваРоссияСадыр ЖапаровЗРК С-300
 
 
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