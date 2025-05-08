Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:22 08.05.2025 (обновлено: 16:32 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kirgizii-2015815860.html
Президент Киргизии прибыл в Москву
Президент Киргизии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Киргизии прибыл в Москву
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:22:00+03:00
2025-05-08T16:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015816690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edf1290fa4c0c70aae37af9af4bcd9bb.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​
https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html
киргизия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие президента Киргизии в Москву
Президент Киргизии прилетел в Москву на празднование 9 мая, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-08T16:22
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015816690_439:0:1879:1080_1920x0_80_0_0_85cd3d0555a6ed6acaec9dfb8dc7a301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Киргизии прибыл в Москву

Президент Киргизии Жапаров прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​
Военный парад в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В столице Киргизии прошел парад в честь 80-летия Победы
Вчера, 09:02
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала