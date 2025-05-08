https://ria.ru/20250508/kirgizii-2015815860.html
Президент Киргизии прибыл в Москву
Президент Киргизии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Киргизии прибыл в Москву
Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:22:00+03:00
2025-05-08T16:22:00+03:00
2025-05-08T16:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html
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Прибытие президента Киргизии в Москву
Президент Киргизии прилетел в Москву на празднование 9 мая, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-08T16:22
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киргизия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Киргизии прибыл в Москву
Президент Киргизии Жапаров прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы