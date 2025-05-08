https://ria.ru/20250508/kirgizii-2015815860.html

Президент Киргизии прибыл в Москву

Президент Киргизии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Киргизии прибыл в Москву

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:22:00+03:00

2025-05-08T16:22:00+03:00

2025-05-08T16:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

киргизия

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​

https://ria.ru/20250508/kirgizija-2015735608.html

киргизия

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Прибытие президента Киргизии в Москву Президент Киргизии прилетел в Москву на празднование 9 мая, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-08T16:22 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне