https://ria.ru/20250508/kiev-2015733172.html

Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии

Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 08.05.2025

Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии

Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования украинского конфликта, чтобы, прикрывшись перемирием, выторговать себе время на... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:38:00+03:00

2025-05-08T08:38:00+03:00

2025-05-08T08:38:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир рогов

кит келлог

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_c4ea72f776efbbba8de6ec7a7b40cb3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования украинского конфликта, чтобы, прикрывшись перемирием, выторговать себе время на передышку и накопление сил, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать вооружение, запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв", - сказал Рогов агентству. По его словам, России нужен устойчивый мир на понятных правилах, а не очередные попытки обмана, называемые перемирием. "Келлог известен тем, что является лоббистом режима (Владимира) Зеленского, и он этого особо не скрывает", - сказал Рогов. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015403144.html

https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, владимир рогов, кит келлог, владимир путин, вооруженные силы украины