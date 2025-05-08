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Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 08.05.2025
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08:38 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kiev-2015733172.html
Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии
Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии - РИА Новости, 08.05.2025
Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии
Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования украинского конфликта, чтобы, прикрывшись перемирием, выторговать себе время на... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:38:00+03:00
2025-05-08T08:38:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования украинского конфликта, чтобы, прикрывшись перемирием, выторговать себе время на передышку и накопление сил, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать вооружение, запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв", - сказал Рогов агентству. По его словам, России нужен устойчивый мир на понятных правилах, а не очередные попытки обмана, называемые перемирием. "Келлог известен тем, что является лоббистом режима (Владимира) Зеленского, и он этого особо не скрывает", - сказал Рогов. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015403144.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир рогов, кит келлог, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Рогов, Кит Келлог, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Рогов раскритиковал предложение Киева о 30-дневном перемирии

Рогов: Киев навязывает России неприемлемую формулу урегулирования конфликта

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Киевские власти пытаются "впарить" России неприемлемую формулу урегулирования украинского конфликта, чтобы, прикрывшись перемирием, выторговать себе время на передышку и накопление сил, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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"Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать вооружение, запастись боеприпасами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв", - сказал Рогов агентству.
По его словам, России нужен устойчивый мир на понятных правилах, а не очередные попытки обмана, называемые перемирием.
"Келлог известен тем, что является лоббистом режима (Владимира) Зеленского, и он этого особо не скрывает", - сказал Рогов.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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