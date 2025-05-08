Рейтинг@Mail.ru
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки - РИА Новости, 08.05.2025
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки
Скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько) является лишь вершиной айсберга, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:30:00+03:00
2025-05-08T09:30:00+03:00
в мире
россия
украина
канада
ярослав хунка
владимир зеленский
джастин трюдо
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_42bca5179e42a18234e9d6452156db12.jpg
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько) является лишь вершиной айсберга, заявил в интервью РИА Новости председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер. "Скандал вокруг ветерана СС Гунько - это лишь вершина айсберга. Учитывая биологический фактор, сегодня живых фашистских коллаборационистов практически не осталось - они умирают, как, к сожалению, и ветераны антигитлеровской коалиции", - заявил Шнайдер. Он напомнил, что ряде стран на официальном уровне чествуют добровольцев СС, а в некоторых других странах уничтожают или переделывают в честь коллаборантов памятники советским освободителям, как, например, в рамках культа Бандеры на Украине. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
https://ria.ru/20250507/kanada-2015439438.html
https://ria.ru/20241114/kanada-1983825534.html
россия
украина
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_779afcdd0cc247829f51ba06e973db88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Украина, Канада, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Генеральная прокуратура РФ
Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки

Глава ФИР Шнайдер назвал скандал вокруг нациста Хунки лишь вершиной айсберга

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Берлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько) является лишь вершиной айсберга, заявил в интервью РИА Новости председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер.
"Скандал вокруг ветерана СС Гунько - это лишь вершина айсберга. Учитывая биологический фактор, сегодня живых фашистских коллаборационистов практически не осталось - они умирают, как, к сожалению, и ветераны антигитлеровской коалиции", - заявил Шнайдер.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Посол России в Канаде прокомментировал отказ в выдаче Хунки
Вчера, 07:18
Он напомнил, что ряде стран на официальном уровне чествуют добровольцев СС, а в некоторых других странах уничтожают или переделывают в честь коллаборантов памятники советским освободителям, как, например, в рамках культа Бандеры на Украине.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом".
Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
Вечерний вид на мост через реку Ниагара, Канада - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Канаде выступили против обнародования списка нацистских преступников
14 ноября 2024, 18:56
 
В миреРоссияУкраинаКанадаЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала