https://ria.ru/20250508/khunki-2015739399.html

Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки

Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки - РИА Новости, 08.05.2025

Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки

Скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько) является лишь вершиной айсберга, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:30:00+03:00

2025-05-08T09:30:00+03:00

2025-05-08T09:30:00+03:00

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько) является лишь вершиной айсберга, заявил в интервью РИА Новости председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер. "Скандал вокруг ветерана СС Гунько - это лишь вершина айсберга. Учитывая биологический фактор, сегодня живых фашистских коллаборационистов практически не осталось - они умирают, как, к сожалению, и ветераны антигитлеровской коалиции", - заявил Шнайдер. Он напомнил, что ряде стран на официальном уровне чествуют добровольцев СС, а в некоторых других странах уничтожают или переделывают в честь коллаборантов памятники советским освободителям, как, например, в рамках культа Бандеры на Украине. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

https://ria.ru/20250507/kanada-2015439438.html

https://ria.ru/20241114/kanada-1983825534.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, канада, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф