Антифашист из Германии прокомментировал скандал вокруг нациста Хунки
Глава ФИР Шнайдер назвал скандал вокруг нациста Хунки лишь вершиной айсберга
Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Скандал вокруг чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гунько) является лишь вершиной айсберга, заявил в интервью РИА Новости председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер.
"Скандал вокруг ветерана СС Гунько - это лишь вершина айсберга. Учитывая биологический фактор, сегодня живых фашистских коллаборационистов практически не осталось - они умирают, как, к сожалению, и ветераны антигитлеровской коалиции", - заявил Шнайдер.
Он напомнил, что ряде стран на официальном уровне чествуют добровольцев СС, а в некоторых других странах уничтожают или переделывают в честь коллаборантов памятники советским освободителям, как, например, в рамках культа Бандеры на Украине.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали ныне 100-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом".
Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
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