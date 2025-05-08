https://ria.ru/20250508/kennedi-2015723570.html

Габбард заявила об обнародовании новых файлов по делу Кеннеди

Габбард заявила об обнародовании новых файлов по делу Кеннеди - РИА Новости, 08.05.2025

Габбард заявила об обнародовании новых файлов по делу Кеннеди

В рамках дела об убийстве сенатора Роберта Ф. Кеннеди было обнародовано еще 60 тысяч дополнительных документов, сообщила глава Национальной разведки США Тулси... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T04:28:00+03:00

2025-05-08T04:28:00+03:00

2025-05-08T04:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В рамках дела об убийстве сенатора Роберта Ф. Кеннеди было обнародовано еще 60 тысяч дополнительных документов, сообщила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети Х."Было обнаружено, рассекречено и оцифровано более 60 тысяч документов, доступных для всеобщего ознакомления. Сегодняшний релиз представляет собой важный шаг на пути к максимальной прозрачности, установлению истины и распространению информации о ней", - говорится в публикации. Новые документы включают ранее неизвестные внутренние служебные записки ФБР, в которых подробно описывается ход расследования. В них также содержатся аудиозаписи интервью с палестинцем Серханом Серханом, который 5 июня 1968 года смертельно ранил Роберта Кеннеди, а также записи бесед с очевидцами убийства. Кроме того, последние опубликованные документы подтверждают теорию, которая возникла после получения первой партии из 10 тысяч файлов, согласно которой сенатор Кеннеди был убит за месяц до того, как произошло настоящее запланированное покушение. В соответствии с указом президента Дональда Трампа № 14176, Тулси Габбард была назначена руководителем процесса рассекречивания и оцифровки всех документов, касающихся убийства сенатора Роберта Кеннеди. Эти документы, в отличие от материалов по делу Кеннеди-старшего, ранее никогда не были доступны широкой публике.

https://ria.ru/20250423/kennedi-2012888794.html

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в мире, сша, роберт кеннеди, тулси габбард, дональд трамп, фбр