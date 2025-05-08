Габбард заявила об обнародовании новых файлов по делу Кеннеди
Габбард: по делу Роберта Кеннеди-старшего обнародовано 60 тысяч файлов
© AP PhotoДжон Ф. Кеннеди и его брат и руководитель предвыборной кампании Роберт Кеннеди, 1960 год
© AP Photo
Джон Ф. Кеннеди и его брат и руководитель предвыборной кампании Роберт Кеннеди, 1960 год. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. В рамках дела об убийстве сенатора Роберта Ф. Кеннеди было обнародовано еще 60 тысяч дополнительных документов, сообщила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети Х.
"Было обнаружено, рассекречено и оцифровано более 60 тысяч документов, доступных для всеобщего ознакомления. Сегодняшний релиз представляет собой важный шаг на пути к максимальной прозрачности, установлению истины и распространению информации о ней", - говорится в публикации.
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Новые документы включают ранее неизвестные внутренние служебные записки ФБР, в которых подробно описывается ход расследования. В них также содержатся аудиозаписи интервью с палестинцем Серханом Серханом, который 5 июня 1968 года смертельно ранил Роберта Кеннеди, а также записи бесед с очевидцами убийства.
Кроме того, последние опубликованные документы подтверждают теорию, которая возникла после получения первой партии из 10 тысяч файлов, согласно которой сенатор Кеннеди был убит за месяц до того, как произошло настоящее запланированное покушение.
В соответствии с указом президента Дональда Трампа № 14176, Тулси Габбард была назначена руководителем процесса рассекречивания и оцифровки всех документов, касающихся убийства сенатора Роберта Кеннеди. Эти документы, в отличие от материалов по делу Кеннеди-старшего, ранее никогда не были доступны широкой публике.