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Новым папой римским стал кардинал из США - РИА Новости, 08.05.2025
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Религия
 
20:17 08.05.2025 (обновлено: 22:47 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kardinal-2015863903.html
Новым папой римским стал кардинал из США
Новым папой римским стал кардинал из США - РИА Новости, 08.05.2025
Новым папой римским стал кардинал из США
Новым папой римским стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:17:00+03:00
2025-05-08T22:47:00+03:00
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ВАТИКАН, 8 мая — РИА Новости. Новым папой римским стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево.Новый папа римский принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа")."С большой радостью объявляю вам. У нас есть Папа! Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV", - сказал Мамберти.Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.Папе Прево 69 лет, он родился в Чикаго в семье франко-итало-испанского происхождения. Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина. Рукоположен в священники в 1982-м, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу. В южноамериканской стране он возглавлял епархию Чиклайо с 2015 по 2023 годы, а до этого с 2001 по 2013 годы был генеральным настоятелем Августинского ордена.Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском, а в состав коллегии кардиналов он вошел в январе 2023 года. Перед конклавом его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.Приняв имя Льва, американский кардинал наследовал папе Льву XIII, который возглавлял Церковь с 1878 года до 1903 года. Его понтификат занимает 3-е место по продолжительности в истории. Он примечателен тем, что опубликовал 88 энциклик — больше, чем кто-либо из его предшественников или преемников.
https://ria.ru/20250507/papa-2015304695.html
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в мире, сша, римско-католическая церковь, папа римский, ватикан, папа римский лев xiv
Религия, В мире, США, Римско-католическая церковь, Папа Римский, Ватикан, Папа римский Лев XIV
Новым папой римским стал кардинал из США

Новым папой римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Лев XIV
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ВАТИКАН, 8 мая — РИА Новости. Новым папой римским стал американский кардинал, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево.
Новый папа римский принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Порядок избрания папы Римского
7 мая, 01:50
Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа").
"С большой радостью объявляю вам. У нас есть Папа! Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV", - сказал Мамберти.
Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.
Папе Прево 69 лет, он родился в Чикаго в семье франко-итало-испанского происхождения. Имеет математическое образование, окончил семинарию Ордена Святого Августина. Рукоположен в священники в 1982-м, вскоре после этого присоединился к миссии августинцев в Перу. В южноамериканской стране он возглавлял епархию Чиклайо с 2015 по 2023 годы, а до этого с 2001 по 2013 годы был генеральным настоятелем Августинского ордена.
Рукоположен в епископы в 2014-м папой Франциском, а в состав коллегии кардиналов он вошел в январе 2023 года. Перед конклавом его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.
Приняв имя Льва, американский кардинал наследовал папе Льву XIII, который возглавлял Церковь с 1878 года до 1903 года. Его понтификат занимает 3-е место по продолжительности в истории. Он примечателен тем, что опубликовал 88 энциклик — больше, чем кто-либо из его предшественников или преемников.
Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в образе папы Римского - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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3 мая, 07:07
 
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