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В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/karakas-2015717432.html
В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены
В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены - РИА Новости, 08.05.2025
В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены
Церемония зажжения частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата у кремлёвской стены прошла в среду в Национальном пантеоне Венесуэлы в Каракасе, сообщили... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T01:40:00+03:00
2025-05-08T01:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
венесуэла
каракас
москва
симон боливар
николас мадуро
владимир путин
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МЕХИКО, 8 мая – РИА Новости. Церемония зажжения частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата у кремлёвской стены прошла в среду в Национальном пантеоне Венесуэлы в Каракасе, сообщили в МИД республики. "Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа. Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом", - говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы. Церемония началась с возложения венков к саркофагу Освободителя Симона Боливара. В ней приняли участие главы министерств туризма и внешней торговли Венесуэлы Летисия Гомес и Коромото Годой, председатель группы парламентской дружбы Венесуэла–Россия депутат Хесус Фария, временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов, военный атташе Сергей Надежкин, а также представители дипломатического корпуса. "Для народов бывшего Советского Союза это юбилейное событие остаётся ключевой вехой в исторической памяти и чувствах. Сегодня мы чтим победителей, освободителей мира. Мы также выражаем уважение венесуэльскому народу — борцу и освободителю Латинской Америки", — заявил Соколов, подчеркнув стратегическую природу отношений между Москвой и Каракасом. Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
https://ria.ru/20250507/kontsert-2015703732.html
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в мире, венесуэла, каракас, москва, симон боливар, николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венесуэла, Каракас, Москва, Симон Боливар, Николас Мадуро, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены

В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МЕХИКО, 8 мая – РИА Новости. Церемония зажжения частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата у кремлёвской стены прошла в среду в Национальном пантеоне Венесуэлы в Каракасе, сообщили в МИД республики.
"Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа. Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом", - говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы.
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Вчера, 22:43
Церемония началась с возложения венков к саркофагу Освободителя Симона Боливара. В ней приняли участие главы министерств туризма и внешней торговли Венесуэлы Летисия Гомес и Коромото Годой, председатель группы парламентской дружбы Венесуэла–Россия депутат Хесус Фария, временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов, военный атташе Сергей Надежкин, а также представители дипломатического корпуса.
"Для народов бывшего Советского Союза это юбилейное событие остаётся ключевой вехой в исторической памяти и чувствах. Сегодня мы чтим победителей, освободителей мира. Мы также выражаем уважение венесуэльскому народу — борцу и освободителю Латинской Америки", — заявил Соколов, подчеркнув стратегическую природу отношений между Москвой и Каракасом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенесуэлаКаракасМоскваСимон БоливарНиколас МадуроВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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