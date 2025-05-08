В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены
В Каракасе зажгли копию Вечного огня с кремлёвской стены в честь 80-летия Победы
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 мая – РИА Новости. Церемония зажжения частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата у кремлёвской стены прошла в среду в Национальном пантеоне Венесуэлы в Каракасе, сообщили в МИД республики.
"Пламя было доставлено от Могилы Неизвестного Солдата в Москве представителем Народного фронта Павлом Бережанским как символ дружбы, стойкости и исторической правды, объединяющих два народа. Вечный огонь — символ памяти о миллионах жизней, отданных в борьбе с нацизмом и фашизмом", - говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы.
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Церемония началась с возложения венков к саркофагу Освободителя Симона Боливара. В ней приняли участие главы министерств туризма и внешней торговли Венесуэлы Летисия Гомес и Коромото Годой, председатель группы парламентской дружбы Венесуэла–Россия депутат Хесус Фария, временный поверенный в делах России в Венесуэле Эдуард Соколов, военный атташе Сергей Надежкин, а также представители дипломатического корпуса.
"Для народов бывшего Советского Союза это юбилейное событие остаётся ключевой вехой в исторической памяти и чувствах. Сегодня мы чтим победителей, освободителей мира. Мы также выражаем уважение венесуэльскому народу — борцу и освободителю Латинской Америки", — заявил Соколов, подчеркнув стратегическую природу отношений между Москвой и Каракасом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.