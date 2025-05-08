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Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России - РИА Новости, 08.05.2025
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04:42 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kanada-2015724373.html
Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России
Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России - РИА Новости, 08.05.2025
Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России
Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории и признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T04:42:00+03:00
2025-05-08T04:42:00+03:00
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канада
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории и признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Убеждены, что канадское общество способно преодолеть фантомные боли и посмотреть правде в глаза", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы. По его словам, в архивах уже найдены черновые списки из доклада комиссии Дешене, и канадские историки, журналисты и общественные деятели пытаются через суд добиться их рассекречивания. В свою очередь, канадскому правительству, подчеркнул дипломат, становится всё сложнее препятствовать этому процессу.
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россия, канада, олег степанов
Россия, Канада, Олег Степанов
Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России

Посол Степанов: канадское общество в состоянии признать правду о нацистах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОлег Степанов
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории и признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Убеждены, что канадское общество способно преодолеть фантомные боли и посмотреть правде в глаза", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы.
По его словам, в архивах уже найдены черновые списки из доклада комиссии Дешене, и канадские историки, журналисты и общественные деятели пытаются через суд добиться их рассекречивания. В свою очередь, канадскому правительству, подчеркнул дипломат, становится всё сложнее препятствовать этому процессу.
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников
03:40
 
РоссияКанадаОлег Степанов
 
 
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