https://ria.ru/20250508/kanada-2015724373.html

Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России

Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России - РИА Новости, 08.05.2025

Канадское общество способно признать правду о нацистах, заявил посол России

Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории и признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T04:42:00+03:00

2025-05-08T04:42:00+03:00

2025-05-08T04:42:00+03:00

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канада

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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Канадское общество в состоянии преодолеть замалчивание темных страниц собственной истории и признать правду о роли нацистских преступников, укрывшихся в стране после Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Убеждены, что канадское общество способно преодолеть фантомные боли и посмотреть правде в глаза", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы. По его словам, в архивах уже найдены черновые списки из доклада комиссии Дешене, и канадские историки, журналисты и общественные деятели пытаются через суд добиться их рассекречивания. В свою очередь, канадскому правительству, подчеркнул дипломат, становится всё сложнее препятствовать этому процессу.

https://ria.ru/20250508/kanada-2015721661.html

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россия, канада, олег степанов