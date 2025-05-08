https://ria.ru/20250508/kanada-2015721661.html

В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников

В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников - РИА Новости, 08.05.2025

В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников

В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников из доклада комиссии Жюля Дешене, и общественность уже добивается их обнародования, заявил... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:40:00+03:00

2025-05-08T03:40:00+03:00

2025-05-08T03:40:00+03:00

канада

украина

прибалтика

олег степанов

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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников из доклада комиссии Жюля Дешене, и общественность уже добивается их обнародования, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Активисты в лице небезразличных граждан, учёных-историков, представителей СМИ и неправительственных организаций в судебном порядке добиваются публикации перечня Жюля Дешене. В архивах уже найдены его черновые варианты", — сказал Степанов в письменном интервью РИА Новости, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Комиссия Жюля Дешене работала в Канаде в 1980-х годах и занималась расследованием случаев укрытия нацистских преступников, включая выходцев с Украины, из Прибалтики и других регионов. Часть её выводов, в том числе поимённый список фигурантов, до сих пор не опубликованы.

https://ria.ru/20250507/kanada-2015437612.html

канада

украина

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канада, украина, прибалтика, олег степанов