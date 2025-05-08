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В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников - РИА Новости, 08.05.2025
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03:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kanada-2015721661.html
В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников
В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников - РИА Новости, 08.05.2025
В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников
В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников из доклада комиссии Жюля Дешене, и общественность уже добивается их обнародования, заявил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:40:00+03:00
2025-05-08T03:40:00+03:00
канада
украина
прибалтика
олег степанов
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников из доклада комиссии Жюля Дешене, и общественность уже добивается их обнародования, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Активисты в лице небезразличных граждан, учёных-историков, представителей СМИ и неправительственных организаций в судебном порядке добиваются публикации перечня Жюля Дешене. В архивах уже найдены его черновые варианты", — сказал Степанов в письменном интервью РИА Новости, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Комиссия Жюля Дешене работала в Канаде в 1980-х годах и занималась расследованием случаев укрытия нацистских преступников, включая выходцев с Украины, из Прибалтики и других регионов. Часть её выводов, в том числе поимённый список фигурантов, до сих пор не опубликованы.
https://ria.ru/20250507/kanada-2015437612.html
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канада, украина, прибалтика, олег степанов
Канада, Украина, Прибалтика, Олег Степанов
В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников

Посол Степанов: в Канаде нашли черновые списки нацистов из доклада Дешене

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановОлег Степанов
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Олег Степанов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. В архивах Канады обнаружены черновые списки нацистских преступников из доклада комиссии Жюля Дешене, и общественность уже добивается их обнародования, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Активисты в лице небезразличных граждан, учёных-историков, представителей СМИ и неправительственных организаций в судебном порядке добиваются публикации перечня Жюля Дешене. В архивах уже найдены его черновые варианты", — сказал Степанов в письменном интервью РИА Новости, приуроченном к предстоящему Дню Победы.
Комиссия Жюля Дешене работала в Канаде в 1980-х годах и занималась расследованием случаев укрытия нацистских преступников, включая выходцев с Украины, из Прибалтики и других регионов. Часть её выводов, в том числе поимённый список фигурантов, до сих пор не опубликованы.
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Канада скрывает списки нацистских преступников, заявил посол России
Вчера, 06:47
 
КанадаУкраинаПрибалтикаОлег Степанов
 
 
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