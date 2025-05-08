Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/kallas-2015828774.html
Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России
Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 08.05.2025
Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:34:00+03:00
2025-05-08T17:34:00+03:00
россия
польша
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ. ЕС намерен утвердить новый список санкций на заседании глав МИД 20 мая. "Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше.
https://ria.ru/20250508/ukraina-2015816356.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Польша, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России
Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России

Каллас: 17-й пакет санкций ЕС против России включит много новых ограничений

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ.
ЕС намерен утвердить новый список санкций на заседании глав МИД 20 мая.
"Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
ЕС вносит в бюджет миллиарды евро на финансирование Украины, заявил Сийярто
Вчера, 16:27
 
РоссияПольшаКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала