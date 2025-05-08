https://ria.ru/20250508/kallas-2015828774.html

Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России

Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 08.05.2025

Каллас рассказала о новых санкциях ЕС против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:34:00+03:00

2025-05-08T17:34:00+03:00

2025-05-08T17:34:00+03:00

россия

польша

кайя каллас

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций против России включит много новых ограничений, в том числе расширение санкций по судам, которые ЕС связывает с РФ. ЕС намерен утвердить новый список санкций на заседании глав МИД 20 мая. "Этот пакет еще не согласован… Мы планируем согласовать его 20 мая. В нем будет много новых ограничений, вы сказали "теневой флот" – да, это будет там", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов по итогам неформального заседания глав МИД Евросоюза в Польше.

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015816356.html

россия

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россия, польша, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии