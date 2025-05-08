Путин отреагировал на слухи об отставке Кадырова цитатой Марка Твена
Кадыров рассказал, как Путин ответил на слухи о его отставке цитатой Марка Твена
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на обсуждение темы его "отставки" известной цитатой Марка Твена.
Ранее глава Чечни, комментируя слухи о своей отставке, заявил, что сам просит освободить его от должности, выразив надежду, что его просьбу поддержат. Позже во вторник он заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке, пояснив, что он не может самостоятельно решить, оставаться ли ему в должности, а может только попросить, окончательное же решение может принять только президент. В среду глава государства провел встречу с руководителем Чечни, где обсуждалась текущая ситуация в республике.
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"Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно. В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам ещё работать и работать", - написал Кадыров.
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