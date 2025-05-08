https://ria.ru/20250508/kadyrov-2015826965.html

Путин отреагировал на слухи об отставке Кадырова цитатой Марка Твена

Путин отреагировал на слухи об отставке Кадырова цитатой Марка Твена - РИА Новости, 08.05.2025

Путин отреагировал на слухи об отставке Кадырова цитатой Марка Твена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на обсуждение темы его "отставки" известной цитатой Марка Твена. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:23:00+03:00

2025-05-08T17:23:00+03:00

2025-05-08T17:23:00+03:00

политика

россия

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на обсуждение темы его "отставки" известной цитатой Марка Твена. Ранее глава Чечни, комментируя слухи о своей отставке, заявил, что сам просит освободить его от должности, выразив надежду, что его просьбу поддержат. Позже во вторник он заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке, пояснив, что он не может самостоятельно решить, оставаться ли ему в должности, а может только попросить, окончательное же решение может принять только президент. В среду глава государства провел встречу с руководителем Чечни, где обсуждалась текущая ситуация в республике. В четверг Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, как на этой встрече президент России отреагировал на слухи о его отставке. "Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно. В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам ещё работать и работать", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html

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Наталья Макарова

политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)