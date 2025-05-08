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Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы

Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025

Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:19:00+03:00

2025-05-08T16:19:00+03:00

2025-05-08T16:21:00+03:00

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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никол пашинян

день победы

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина."Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию. Премьер-министр в Москве примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

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москва

армения

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