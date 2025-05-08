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Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:19 08.05.2025 (обновлено: 16:21 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kabmin-2015815234.html
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:19:00+03:00
2025-05-08T16:21:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
никол пашинян
день победы
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина."Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию. Премьер-министр в Москве примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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москва, в мире, армения, никол пашинян, день победы
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Никол Пашинян, День Победы
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы

Кабмин: Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях 80-летия Победы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию. Премьер-министр в Москве примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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