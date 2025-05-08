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Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:19:00+03:00
2025-05-08T16:19:00+03:00
2025-05-08T16:21:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
никол пашинян
день победы
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщает пресс-служба армянского кабмина."Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом отбыл в Российскую Федерацию. Премьер-министр в Москве примет участие в предстоящих 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015815466.html
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москва, в мире, армения, никол пашинян, день победы
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Никол Пашинян, День Победы
Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях Дня Победы
Кабмин: Пашинян отправился в Москву для участия в мероприятиях 80-летия Победы