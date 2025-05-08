https://ria.ru/20250508/japonija-2015725674.html

Япония направила КНДР протест из-за пуска ракеты

Япония направила КНДР протест из-за пуска ракеты - РИА Новости, 08.05.2025

Япония направила КНДР протест из-за пуска ракеты

Япония направила решительный протест КНДР в связи с проведенным ракетным пуском, считает данные действия КНДР угрозой безопасности Японии и и всего региона,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:22:00+03:00

2025-05-08T05:22:00+03:00

2025-05-08T05:22:00+03:00

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ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Япония направила решительный протест КНДР в связи с проведенным ракетным пуском, считает данные действия КНДР угрозой безопасности Японии и и всего региона, заявил журналистам глава японского министерства обороны Гэн Накатани. "Мы продолжаем анализ данных относительно пуска баллистической ракеты, которая, как мы полагаем, была выпущена около 09.20 (03.20 мск) и пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в 100 километров. Полет ракеты проходил по нестандартной траектории... Данные пуски баллистических ракет нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для обеспечения безопасности наших граждан. Мы направили решительный протест Северной Корее и выразили решительное осуждение данных действий", - заявил министр, уточнив, что протест был направлен по дипломатическим каналам. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK. "Для обеспечения защиты жизней и имущества наших граждан мы намерены тесно взаимодействовать с США, Южной Кореей и другими странами и предпринять все усилия по сбору, анализу информации и отслеживания ситуации", - добавил глава японского оборонного ведомства. По словам Накатани, баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии, данных об ущербе не поступало. Он также подчеркнул, что в связи с ракетным испытанием Северной Кореи премьер-министр Японии поручил ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств. Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея сообщило, что КНДР, предположительно, выпустила несколько баллистических ракет малой дальности. До этого Ренхап со ссылкой на южнокорейское ОКНШ передавало, что КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20250508/yaponiya-2015722478.html

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в мире, япония, сша, южная корея, гэн накатани, оон