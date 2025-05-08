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Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/izrail-2015878326.html
Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне
Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне
Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю 80-летия Великой Победы отметил героизм и достижения Красной армии в Победе в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:40:00+03:00
2025-05-08T21:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
израиль
ицхак герцог
анатолий викторов
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 8 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю 80-летия Великой Победы отметил героизм и достижения Красной армии в Победе в Великой Отечественной войне. "Мой покойный отец часто рассказывал о своих встречах с солдатами разных армий, особенно Красной армии, многие из которых, кстати, были евреями. И, конечно же, со многими солдатами союзных войск. Он встречался со всеми ними на немецкой земле", - рассказал Герцог в видеообращении к гостям торжественного приема, организованного посольством РФ по случаю 80-летия Великой Победы. "Он всегда возвращался к Истине – Победа союзников над нацизмом основывалась исключительно на храбрости, мужестве и решимости тех, кто пришёл с ним бороться. Она держалась на храбрости людей. Поэтому я очень горжусь тем, что их истории, и особенно история героизма Красной Армии, её выдающиеся достижения в Великой войне увековечены в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, который носит имя моего покойного отца", - отметил Герцог. Посол РФ Анатолий Викторов, обращаясь к гостям приема, подчеркнул, что Россия хорошо помнит, какую цену заплатили "наши народы". "Это 27 миллионов погибших советских людей и 6 миллионов евреев, половина из которых также были советскими гражданами. Вечная им память! "Для нас очевидно, что необходимо совместно противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных экстремистских идеологий, любых форм антисемитизма, расизма и национальной исключительности, за которыми кроются претензии на гегемонизм и мировое доминирование", - заявил Викторов.
https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html
https://ria.ru/20250507/izrail-2015560704.html
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россия, израиль, ицхак герцог, анатолий викторов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Израиль, Ицхак Герцог, Анатолий Викторов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне

Президент Израиля отметил героизм и достижения Красной армии во Второй мировой

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИзраильский политик Ицхак Герцог
Израильский политик Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Израильский политик Ицхак Герцог. Архивное фото
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ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 8 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю 80-летия Великой Победы отметил героизм и достижения Красной армии в Победе в Великой Отечественной войне.
«
"Мой покойный отец часто рассказывал о своих встречах с солдатами разных армий, особенно Красной армии, многие из которых, кстати, были евреями. И, конечно же, со многими солдатами союзных войск. Он встречался со всеми ними на немецкой земле", - рассказал Герцог в видеообращении к гостям торжественного приема, организованного посольством РФ по случаю 80-летия Великой Победы.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Израиль готовится достойно отметить 80-ю годовщину Победы
8 февраля, 10:58
«
"Он всегда возвращался к Истине – Победа союзников над нацизмом основывалась исключительно на храбрости, мужестве и решимости тех, кто пришёл с ним бороться. Она держалась на храбрости людей. Поэтому я очень горжусь тем, что их истории, и особенно история героизма Красной Армии, её выдающиеся достижения в Великой войне увековечены в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, который носит имя моего покойного отца", - отметил Герцог.
Посол РФ Анатолий Викторов, обращаясь к гостям приема, подчеркнул, что Россия хорошо помнит, какую цену заплатили "наши народы".
"Это 27 миллионов погибших советских людей и 6 миллионов евреев, половина из которых также были советскими гражданами. Вечная им память!
"Для нас очевидно, что необходимо совместно противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных экстремистских идеологий, любых форм антисемитизма, расизма и национальной исключительности, за которыми кроются претензии на гегемонизм и мировое доминирование", - заявил Викторов.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве
7 мая, 15:06
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияИзраильИцхак ГерцогАнатолий Викторов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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