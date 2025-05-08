Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне
Президент Израиля отметил героизм и достижения Красной армии во Второй мировой
© AP Photo / Manuel Balce CenetaИзраильский политик Ицхак Герцог
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Израильский политик Ицхак Герцог. Архивное фото
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ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 8 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю 80-летия Великой Победы отметил героизм и достижения Красной армии в Победе в Великой Отечественной войне.
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"Мой покойный отец часто рассказывал о своих встречах с солдатами разных армий, особенно Красной армии, многие из которых, кстати, были евреями. И, конечно же, со многими солдатами союзных войск. Он встречался со всеми ними на немецкой земле", - рассказал Герцог в видеообращении к гостям торжественного приема, организованного посольством РФ по случаю 80-летия Великой Победы.
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"Он всегда возвращался к Истине – Победа союзников над нацизмом основывалась исключительно на храбрости, мужестве и решимости тех, кто пришёл с ним бороться. Она держалась на храбрости людей. Поэтому я очень горжусь тем, что их истории, и особенно история героизма Красной Армии, её выдающиеся достижения в Великой войне увековечены в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, который носит имя моего покойного отца", - отметил Герцог.
Посол РФ Анатолий Викторов, обращаясь к гостям приема, подчеркнул, что Россия хорошо помнит, какую цену заплатили "наши народы".
"Это 27 миллионов погибших советских людей и 6 миллионов евреев, половина из которых также были советскими гражданами. Вечная им память!
"Для нас очевидно, что необходимо совместно противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных экстремистских идеологий, любых форм антисемитизма, расизма и национальной исключительности, за которыми кроются претензии на гегемонизм и мировое доминирование", - заявил Викторов.