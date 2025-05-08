https://ria.ru/20250508/izrail-2015878326.html

Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне

Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Израиля отметил достижения Красной армии во Второй мировой войне

Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю 80-летия Великой Победы отметил героизм и достижения Красной армии в Победе в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:40:00+03:00

2025-05-08T21:40:00+03:00

2025-05-08T21:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

израиль

ицхак герцог

анатолий викторов

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 8 мая - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог по случаю 80-летия Великой Победы отметил героизм и достижения Красной армии в Победе в Великой Отечественной войне. "Мой покойный отец часто рассказывал о своих встречах с солдатами разных армий, особенно Красной армии, многие из которых, кстати, были евреями. И, конечно же, со многими солдатами союзных войск. Он встречался со всеми ними на немецкой земле", - рассказал Герцог в видеообращении к гостям торжественного приема, организованного посольством РФ по случаю 80-летия Великой Победы. "Он всегда возвращался к Истине – Победа союзников над нацизмом основывалась исключительно на храбрости, мужестве и решимости тех, кто пришёл с ним бороться. Она держалась на храбрости людей. Поэтому я очень горжусь тем, что их истории, и особенно история героизма Красной Армии, её выдающиеся достижения в Великой войне увековечены в Музее еврейского воина Второй мировой войны в Латруне, который носит имя моего покойного отца", - отметил Герцог. Посол РФ Анатолий Викторов, обращаясь к гостям приема, подчеркнул, что Россия хорошо помнит, какую цену заплатили "наши народы". "Это 27 миллионов погибших советских людей и 6 миллионов евреев, половина из которых также были советскими гражданами. Вечная им память! "Для нас очевидно, что необходимо совместно противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных экстремистских идеологий, любых форм антисемитизма, расизма и национальной исключительности, за которыми кроются претензии на гегемонизм и мировое доминирование", - заявил Викторов.

https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html

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россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, ицхак герцог, анатолий викторов, 80-летие победы в великой отечественной войне