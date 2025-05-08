Рейтинг@Mail.ru
Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 08.05.2025 (обновлено: 11:32 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html
Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов
Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов - РИА Новости, 08.05.2025
Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран ждут тяжелые последствия, если различные группировки в регионе, такие как "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:52:00+03:00
2025-05-08T11:32:00+03:00
в мире
израиль
тегеран (город)
йемен
исраэль кац
хезболла
ансар алла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран ждут тяжелые последствия, если различные группировки в регионе, такие как "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене или "Хезболла" в Ливане продолжат угрожать Тель-Авиву или нападать на него, его слова распространила пресс-служба ведомства. "Я также предупреждаю иранское руководство, которое финансирует, вооружает и управляет террористической организацией хуситов — система борьбы через прокси закончилась, и ось зла рухнула. Вы (власти Ирана. — Прим. ред.) несете прямую ответственность. Мы сделаем с вами в Тегеране то же самое, что мы сделали с "Хезболлой" в Бейруте, с ХАМАС — в Газе, Асадом — в Дамаске и хуситами — в Йемене", — заявил министр, . По словам министра, Израиль должен быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы и любого врага, поэтому попытки хуситов продолжать атаки на территорию Израиля приведут к тяжелым последствиям. На этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Тель-Авиву "болезненный ответ" на его бомбардировки."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
https://ria.ru/20250506/ssha-2015398296.html
https://ria.ru/20240929/udary-1975369527.html
израиль
тегеран (город)
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тегеран (город), йемен, исраэль кац, хезболла, ансар алла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Тегеран (город), Йемен, Исраэль Кац, Хезболла, Ансар Алла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов

Кац: Иран ждут тяжелые последствия, если хуситы продолжат угрожать Израилю

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран ждут тяжелые последствия, если различные группировки в регионе, такие как "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене или "Хезболла" в Ливане продолжат угрожать Тель-Авиву или нападать на него, его слова распространила пресс-служба ведомства.
«
"Я также предупреждаю иранское руководство, которое финансирует, вооружает и управляет террористической организацией хуситов — система борьбы через прокси закончилась, и ось зла рухнула. Вы (власти Ирана. — Прим. ред.) несете прямую ответственность. Мы сделаем с вами в Тегеране то же самое, что мы сделали с "Хезболлой" в Бейруте, с ХАМАС — в Газе, Асадом — в Дамаске и хуситами — в Йемене", — заявил министр, .
Хуситы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
США и хуситы договорились о прекращении огня, заявили в МИД Омана
6 мая, 21:31
По словам министра, Израиль должен быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы и любого врага, поэтому попытки хуситов продолжать атаки на территорию Израиля приведут к тяжелым последствиям.
На этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Тель-Авиву "болезненный ответ" на его бомбардировки.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Израиль подтвердил нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Йемене
29 сентября 2024, 18:22
 
В миреИзраильТегеран (город)ЙеменИсраэль КацХезболлаАнсар АллаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала