Израиль пригрозил Ирану тяжелыми последствиями из-за действий хуситов
Кац: Иран ждут тяжелые последствия, если хуситы продолжат угрожать Израилю
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран ждут тяжелые последствия, если различные группировки в регионе, такие как "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене или "Хезболла" в Ливане продолжат угрожать Тель-Авиву или нападать на него, его слова распространила пресс-служба ведомства.
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"Я также предупреждаю иранское руководство, которое финансирует, вооружает и управляет террористической организацией хуситов — система борьбы через прокси закончилась, и ось зла рухнула. Вы (власти Ирана. — Прим. ред.) несете прямую ответственность. Мы сделаем с вами в Тегеране то же самое, что мы сделали с "Хезболлой" в Бейруте, с ХАМАС — в Газе, Асадом — в Дамаске и хуситами — в Йемене", — заявил министр, .
По словам министра, Израиль должен быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы и любого врага, поэтому попытки хуситов продолжать атаки на территорию Израиля приведут к тяжелым последствиям.
На этой неделе израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Тель-Авиву "болезненный ответ" на его бомбардировки.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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