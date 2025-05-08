https://ria.ru/20250508/istoriya-2015344697.html

"Нашли слабое место". Как Киев переписывает историю Великой Отечественной

"Нашли слабое место". Как Киев переписывает историю Великой Отечественной - РИА Новости, 08.05.2025

"Нашли слабое место". Как Киев переписывает историю Великой Отечественной

За последние 35 лет украинские историки сумели проявить чудеса гибкости — разобраться в том, чему они хотят научить школьников, удается с большим трудом. В... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая — Давид Нармания, РИА Новости. За последние 35 лет украинские историки сумели проявить чудеса гибкости — разобраться в том, чему они хотят научить школьников, удается с большим трудом. В особенности это касается темы Великой Отечественной войны. Как изменилось ее восприятие за каденции трех последних президентов Украины — в материале РИА Новости.Выбирай словаПолитизация чувствуется уже в терминах, которые используют составители пособий. Яркий пример — само понятие "Великая Отечественная война". В учебнике по истории Украины для 11-го класса за авторством Кульчицкого и Лебедевой издания 2011 года оно встречается регулярно. Зато уже спустя семь лет — в учебнике "История: Украина и мир" для 10-го класса Александра Гисема — война называется исключительно Второй мировой. Аналогичная картина — в учебнике Хлебовской, Крижановской и Наумчук 2023-го.Все три книги одобрены Министерством образования, где, вероятно, после событий 2014-го возобладала точка зрения, что украинцы в 1941-1945 годах сражались не за Отечество.Но авторы последних учебников — к примеру, Ирина Василькив, Руслан Сиромский и Валерий Островский — на этом не останавливаются: от привычного украинцам названия "Радяньский Союз" (укр. "Советский Союз") и СРСР они отказываются. В самих пособиях никак это не обосновано. По всей видимости, заменяя перевод на транслитерацию, составители пытаются привить мысль о чуждости СССР как такового для Украины. При этом в соцсетях украинские пользователи так объясняют новояз: "В украинском языке не переводятся названия оккупационных режимов. Мы говорим "Рейхскомиссариат Украина", а не "Имперский комиссариат Украина". Точно так же и здесь".Некоторые в своем анализе идут еще дальше."Только коммуняки и быдло используют ласковое "радяньске". Для здоровых людей "совєтське" есть "совєтське", потому что чужое <…> и вонючее", — отмечают они в дискуссии под одной из книг с подобной терминологией. Судя по всему, урок Министерства образования усвоен надежно.Фокус вниманияОтличается в учебниках и оценка событий, предшествовавших началу Второй мировой и ее первым этапам. В книгах после Майдана украинским школьникам пытаются внушить идею о равнозначности СССР и нацистской Германии."С позиций норм международного права, они (СССР и Германия. — Прим. ред.) стали странами-агрессорами, а их действия считают военным преступлением", — пишут о пакте Молотова — Риббентропа составители новых пособий.В 2011-м эти же события оценивали заметно адекватнее. "Как показало Мюнхенское соглашение, СССР находился в состоянии международной изоляции. Поэтому он был готов к переговорам как с демократическими странами Европы, так и с Германией", — указывают авторы.Упоминаются и безрезультатные переговоры с Францией и Британией в 1939-м о создании коллективной системы безопасности. Подчеркивается, что именно на этом фоне активизировались немецкие дипломаты.В этом учебнике среди прочего отмечается, что даже польские власти не решились на объявление войны после ввода советских войск, а ограничивались протестами.Предельно откровенно рассказано и о восприятии тех событий населением территорий, которые отошли СССР."Украинцы назвали неожиданное вторжение войск с востока "золотым сентябрем", — отмечают авторы. — Благодаря приходу Красной армии они воссоединялись со своим народом".Больше того, даже в отдельно вынесенных в конец параграфа выводах они пишут о ключевом влиянии на будущее Украины этих событий."Хотя присоединение части украинских земель к Украине в пределах Советского Союза было осуществлено в условиях противостояния двух тоталитарных систем и насильственными методами, это событие имело решающее значение в формировании единой украинской нации", — заключают авторы. Для наглядности и запоминания мысль выделена жирным шрифтом.В более современных пособиях этот раздел практически полностью посвящен "ужасам советизации".Стенгазета в землянке УПА*Радикально в глазах составителей учебников отличается роль украинских националистических организаций ОУН-УПА* в событиях тех лет. В 2011-м им посвящена лишь пара абзацев в разделе про освободительное движение. Большее внимание уделено партизанским отрядам Сидора Ковпака, Семена Руднева, Олега Федорова и Александра Сабурова, а также другим подпольным организациям, которые организовывали сопротивление на оккупированных нацистами территориях.У составителей учебника 2018 года роли украинских националистов отведено на порядок большее место — их действия освещают сразу в нескольких параграфах. Отдельный параграф посвящен и украинскому коллаборационизму, причем подача авторов подчеркнуто оправдательная."В европейских странах граждан, которые согласились сотрудничать с оккупационной властью, называют коллаборантами. Этот термин служит синонимом слову "предатель". Но к Украине его применить довольно сложно, — подчеркивают они, — потому что нужно ответить на ряд вопросов. Главные из них: какой была для украинского населения советская власть накануне войны? Кого "предавали" украинцы?"Иронично, что такими вопросами авторы задаются сразу после параграфа про "новый порядок", установленный нацистским руководством, который обошелся Украине в миллионы погибших, огромное число угнанных на принудительные работы в Германию "остарбайтеров" и сотни сожженных городов и сел.Вместе с тем авторы не обходят стороной и проблему польско-украинского противостояния во время нацистской оккупации. Упоминается и Волынская резня, которая в учебнике предусмотрительно названа трагедией.В учебнике Хлебовской, Крыжановской и Наумчук 2023-го составители основательно берутся за то, чтобы научить школьников различать националистические движения. Например, более подробно освещаются противоречия между бандеровцами и мельниковцами."И мельниковцы, и бандеровцы одинаково считали большевизм своим общим врагом и стремились к независимости Украины. Но если Андрей Мельник больше надеялся на поддержку нацистской Германии, то Степан Бандера призывал опираться лишь на собственные силы. Разнились и способы достижения независимости украинского государства. Мельниковцы считали, что это должен быть постепенный, эволюционный процесс. Бандеровцы были убеждены, что ОУН* должна развернуть революционно-партизанскую борьбу", — пишут авторы.О том, что Степан Бандера точно так же сотрудничал с нацистами, они предпочитают умалчивать.Помимо этого, в учебнике 2023 года составители игнорируют проблемную для киевской власти тему Волынской резни. Она попросту не упоминается.Зато авторы стремятся обелить репутацию украинских коллаборационистов и эсэсовцев: батальонов "Роланд", "Нахтигаль" и дивизии СС "Галичина"."В эти военные формирования вступали люди, которые надеялись создать зародыш украинского национального войска", — убеждает читателей жирный шрифт.Правда, это утверждение несколько противоречит тезисам, которые транслируют составители учебника 2018 года: "Согласно указу Г. Гиммлера, про дивизию "Галичина" как "про украинскую дивизию или про украинскую нацию" говорить запрещалось". Там также отмечается, что даже бандеровское руководство выступало против ее формирования, которое сделало бы дивизию инструментом борьбы за чужие интересы.В целом, если учебник 2011-го в довольно привычной манере освещает тему Великой Отечественной, отводя основной фокус событиям на Украине, то в более поздних пособиях в центре внимания — именно националистические организации. Авторов не беспокоит, что речь идет лишь о малой части западных украинцев. Главное — это позволяет продвигать выгодный киевскому режиму дискурс. Власть переписывает историю на глазах нынешних поколений.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, в мире, ссср, германия