Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане
Индия в ответ на ночную атаку ударила по радарам и системам ПВО в Пакистане
© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии в Кашмире
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане, сообщило минобороны Индии.
В министерстве отметили, что "в ночь с 07 на 08 мая 2025 года Пакистан предпринял попытку атаковать ряд военных объектов на севере и западе Индии, включая Авантипуру, Сринагар, Джамму, Патанкот, Амритсар, Капурталу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж, используя беспилотники и ракеты".
"Они были нейтрализованы с помощью интегрированной системы противодействия и систем противовоздушной обороны... Сегодня утром индийские вооруженные силы нанесли удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане. Реакция Индии была в той же области и с той же интенсивностью, что и у Пакистана", - заявило минобороны.
В индийском оборонном ведомстве отметили, что "достоверно известно, что система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована".