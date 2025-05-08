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Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане - РИА Новости, 08.05.2025
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12:14 08.05.2025 (обновлено: 12:43 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/indiya-2015766132.html
Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане
Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане - РИА Новости, 08.05.2025
Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане
Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:14:00+03:00
2025-05-08T12:43:00+03:00
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане, сообщило минобороны Индии.В министерстве отметили, что "в ночь с 07 на 08 мая 2025 года Пакистан предпринял попытку атаковать ряд военных объектов на севере и западе Индии, включая Авантипуру, Сринагар, Джамму, Патанкот, Амритсар, Капурталу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж, используя беспилотники и ракеты"."Они были нейтрализованы с помощью интегрированной системы противодействия и систем противовоздушной обороны... Сегодня утром индийские вооруженные силы нанесли удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане. Реакция Индии была в той же области и с той же интенсивностью, что и у Пакистана", - заявило минобороны.В индийском оборонном ведомстве отметили, что "достоверно известно, что система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована".
https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, пакистан, индия
В мире, Пакистан, Индия
Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане

Индия в ответ на ночную атаку ударила по радарам и системам ПВО в Пакистане

© AP Photo / Dar YasinВоеннослужащие ВВС Индии в Кашмире
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане, сообщило минобороны Индии.
В министерстве отметили, что "в ночь с 07 на 08 мая 2025 года Пакистан предпринял попытку атаковать ряд военных объектов на севере и западе Индии, включая Авантипуру, Сринагар, Джамму, Патанкот, Амритсар, Капурталу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж, используя беспилотники и ракеты".
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"Они были нейтрализованы с помощью интегрированной системы противодействия и систем противовоздушной обороны... Сегодня утром индийские вооруженные силы нанесли удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане. Реакция Индии была в той же области и с той же интенсивностью, что и у Пакистана", - заявило минобороны.
В индийском оборонном ведомстве отметили, что "достоверно известно, что система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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