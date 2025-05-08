https://ria.ru/20250508/indiya-2015766132.html

Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане

Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане - РИА Новости, 08.05.2025

Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане

Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:14:00+03:00

2025-05-08T12:14:00+03:00

2025-05-08T12:43:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Армия Индии в ночь на 8 мая, отвечая на атаку со стороны Пакистана, нанесла удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане, сообщило минобороны Индии.В министерстве отметили, что "в ночь с 07 на 08 мая 2025 года Пакистан предпринял попытку атаковать ряд военных объектов на севере и западе Индии, включая Авантипуру, Сринагар, Джамму, Патанкот, Амритсар, Капурталу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж, используя беспилотники и ракеты"."Они были нейтрализованы с помощью интегрированной системы противодействия и систем противовоздушной обороны... Сегодня утром индийские вооруженные силы нанесли удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане. Реакция Индии была в той же области и с той же интенсивностью, что и у Пакистана", - заявило минобороны.В индийском оборонном ведомстве отметили, что "достоверно известно, что система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована".

https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия