https://ria.ru/20250508/indija-2015834162.html

В Индии опровергли заявления Пакистана об ударах по религиозным объектам

В Индии опровергли заявления Пакистана об ударах по религиозным объектам - РИА Новости, 08.05.2025

В Индии опровергли заявления Пакистана об ударах по религиозным объектам

Индия опровергает заявления Пакистана о намеренных ударах по религиозным объектам, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри в ходе специального брифинга,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:53:00+03:00

2025-05-08T17:53:00+03:00

2025-05-08T17:53:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Индия опровергает заявления Пакистана о намеренных ударах по религиозным объектам, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри в ходе специального брифинга, посвященного операции "Синдур". Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Пакистан также заявил, что Индия преднамеренно атаковала религиозные объекты. Это полная ложь. Я ясно дал понять, что целями были террористическая инфраструктура, террористические объекты и места, явно связанные с инцидентами трансграничного терроризма в Индии. На самом деле именно Пакистан использует религиозные объекты в качестве прикрытия для того, чтобы фактически радикализировать и обучать террористов", - заявил Мисри. Он отметил, что "вопреки тому, что утверждает Пакистан, вчера Пакистан начал целенаправленную атаку на сикхскую общину в штате Джамму и Кашмир, поразив гурдвару (храм сикхов) в (округе в Джамму и Кашмире) Пунче и дома членов сикхской общины". "Мы знаем, что по крайней мере три человека были убиты в этой конкретной атаке", - добавил индийский дипломат. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015414903.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане