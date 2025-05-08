В Индии опровергли заявления Пакистана об ударах по религиозным объектам
Индия опровергла заявление Пакистана о намеренных ударах по религиозным объектам
© AP Photo / M.D. MughalМесто ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
© AP Photo / M.D. Mughal
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Индия опровергает заявления Пакистана о намеренных ударах по религиозным объектам, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри в ходе специального брифинга, посвященного операции "Синдур".
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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"Пакистан также заявил, что Индия преднамеренно атаковала религиозные объекты. Это полная ложь. Я ясно дал понять, что целями были террористическая инфраструктура, террористические объекты и места, явно связанные с инцидентами трансграничного терроризма в Индии. На самом деле именно Пакистан использует религиозные объекты в качестве прикрытия для того, чтобы фактически радикализировать и обучать террористов", - заявил Мисри.
"Мы знаем, что по крайней мере три человека были убиты в этой конкретной атаке", - добавил индийский дипломат.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.