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Глава МИД Пакистана заявил о контактах с Индией на фоне эскалации
Глава МИД Пакистана заявил о контактах с Индией на фоне эскалации - РИА Новости, 08.05.2025
Глава МИД Пакистана заявил о контактах с Индией на фоне эскалации
между советниками по национальной безопасности Пакистана и Индии состоялся контакт на фоне эскалации после индийских ударов, заявил пакистанский министр... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:12:00+03:00
2025-05-08T03:12:00+03:00
2025-05-08T03:35:00+03:00
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операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. между советниками по национальной безопасности Пакистана и Индии состоялся контакт на фоне эскалации после индийских ударов, заявил пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар в эфире турецкого телеканала TRT World."Да, между ними был контакт", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Глава МИД Пакистана заявил о контактах с Индией на фоне эскалации
Глава МИД Пакистана Дар заявил, что между Индией и Пакистаном состоялся контакт