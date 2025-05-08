https://ria.ru/20250508/gostepriimstvo-2015792714.html
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство - РИА Новости, 08.05.2025
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство
Председатель КНР Си Цзинпин по итогам переговоров с президентом России Владимиров Путиным поблагодарил его за теплый прием в Москве. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:46:00+03:00
2025-05-08T14:46:00+03:00
2025-05-08T14:46:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпин по итогам переговоров с президентом России Владимиров Путиным поблагодарил его за теплый прием в Москве. "Позвольте сердечно поблагодарить президента Путина за любезное приглашение российских друзей, за гостеприимный прием. Сейчас мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма благотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей", — сказал председатель КНР.
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Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимный прием
Си Цзиньпин заявил, что провел с Путиным обстоятельные и плодотворные переговоры – лидеры стран вышли на ряд новых договоренностей. Председатель КНР также поблагодарил Путина за гостеприимный прием.
2025-05-08T14:46
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китай, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство
Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Путина за теплый прием в Москве