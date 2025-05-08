https://ria.ru/20250508/gostepriimstvo-2015792714.html

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство - РИА Новости, 08.05.2025

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимство

Председатель КНР Си Цзинпин по итогам переговоров с президентом России Владимиров Путиным поблагодарил его за теплый прием в Москве. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:46:00+03:00

2025-05-08T14:46:00+03:00

2025-05-08T14:46:00+03:00

китай

россия

москва

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзинпин по итогам переговоров с президентом России Владимиров Путиным поблагодарил его за теплый прием в Москве. "Позвольте сердечно поблагодарить президента Путина за любезное приглашение российских друзей, за гостеприимный прием. Сейчас мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма благотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей", — сказал председатель КНР.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимный прием Си Цзиньпин заявил, что провел с Путиным обстоятельные и плодотворные переговоры – лидеры стран вышли на ряд новых договоренностей. Председатель КНР также поблагодарил Путина за гостеприимный прием. 2025-05-08T14:46 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, москва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне