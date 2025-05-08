https://ria.ru/20250508/google-2015726936.html

Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский

Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский - РИА Новости, 08.05.2025

Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский

Компания Google в своем приложении "Google карты" переименовала Персидский залив в Арабский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:57:00+03:00

2025-05-08T05:57:00+03:00

2025-05-08T06:09:00+03:00

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БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Компания Google в своем приложении "Google карты" переименовала Персидский залив в Арабский, передает корреспондент РИА Новости. Для пользователей, находящихся в Ближневосточном регионе, при поисковых запросах "Arab gulf" или "Persian gulf" на карте теперь отображается точка "Арабский залив". В среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.

https://ria.ru/20250211/zaliv-1998531943.html

персидский залив

сша

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в мире, персидский залив, сша, саудовская аравия, дональд трамп, google, технологии