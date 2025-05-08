Рейтинг@Mail.ru
Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 08.05.2025 (обновлено: 06:09 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/google-2015726936.html
Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский
Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский - РИА Новости, 08.05.2025
Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский
Компания Google в своем приложении "Google карты" переименовала Персидский залив в Арабский, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T05:57:00+03:00
2025-05-08T06:09:00+03:00
в мире
персидский залив
сша
саудовская аравия
дональд трамп
google
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg
БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Компания Google в своем приложении "Google карты" переименовала Персидский залив в Арабский, передает корреспондент РИА Новости. Для пользователей, находящихся в Ближневосточном регионе, при поисковых запросах "Arab gulf" или "Persian gulf" на карте теперь отображается точка "Арабский залив". В среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.
https://ria.ru/20250211/zaliv-1998531943.html
персидский залив
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4bce9b3f19b709820063451c127dff25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, персидский залив, сша, саудовская аравия, дональд трамп, google, технологии
В мире, Персидский залив, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Google, Технологии
Google переименовала в своем приложении Персидский залив в Арабский

В приложении "Google карты" появился Арабский залив вместо Персидского

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Компания Google в своем приложении "Google карты" переименовала Персидский залив в Арабский, передает корреспондент РИА Новости.
Для пользователей, находящихся в Ближневосточном регионе, при поисковых запросах "Arab gulf" или "Persian gulf" на карте теперь отображается точка "Арабский залив".
В среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.
Скрин сервиса Google Maps - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Залив Америки начал официально появляться на картах Google
11 февраля, 07:53
 
В миреПерсидский заливСШАСаудовская АравияДональд ТрампGoogleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала