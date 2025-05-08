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В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2025
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13:09 08.05.2025 (обновлено: 13:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/glushkovo-2015775175.html
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2025
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница
В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:09:00+03:00
2025-05-08T13:13:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории. Сегодня атаке подвергся Глушковский район. К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница посёлка Глушково. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, это невосполнимая потеря", - написал он .Кроме того, он сообщил, что по причине падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции. Информация о последствиях уточняется.
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курская область
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происшествия, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Курская область
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница

В курском Глушково при обстреле погибла женщина, повреждено здание полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории. Сегодня атаке подвергся Глушковский район. К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница посёлка Глушково. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, это невосполнимая потеря", - написал он .
Кроме того, он сообщил, что по причине падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции. Информация о последствиях уточняется.
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ПроисшествияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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