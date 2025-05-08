https://ria.ru/20250508/glushkovo-2015775175.html

В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница

В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2025

В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница

В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:09:00+03:00

2025-05-08T13:09:00+03:00

2025-05-08T13:13:00+03:00

происшествия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории. Сегодня атаке подвергся Глушковский район. К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница посёлка Глушково. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, это невосполнимая потеря", - написал он .Кроме того, он сообщил, что по причине падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции. Информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20250506/pozhar-2015218993.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы украины, курская область