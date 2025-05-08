https://ria.ru/20250508/glushkovo-2015775175.html
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2025
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница
В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:09:00+03:00
2025-05-08T13:09:00+03:00
2025-05-08T13:13:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают наносить подлые удары по нашей территории. Сегодня атаке подвергся Глушковский район. К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница посёлка Глушково. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким, это невосполнимая потеря", - написал он .Кроме того, он сообщил, что по причине падания сбитых воздушных целей разрушен второй этаж здания отделения полиции. Информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250506/pozhar-2015218993.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Курская область
В курском Глушково при обстреле погибла мирная жительница
В курском Глушково при обстреле погибла женщина, повреждено здание полиции