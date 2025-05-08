https://ria.ru/20250508/glava-2015761759.html

Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды

Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды - РИА Новости, 08.05.2025

Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:56:00+03:00

2025-05-08T11:56:00+03:00

2025-05-08T11:56:00+03:00

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МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений республики, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. В среду Мурашко и Пушилин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили меры по снижению кадрового дефицита и дальнейшие шаги по улучшению сферы медицинских услуг. "С министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили сотрудникам медучреждений республики высокие государственные и ведомственные награды", - написал Пушилин.

https://ria.ru/20250506/spetsoperatsiya-2015187686.html

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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, михаил мурашко