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Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/glava-2015761759.html
Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды
Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды - РИА Новости, 08.05.2025
Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды
Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:56:00+03:00
2025-05-08T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
михаил мурашко
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МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений республики, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. В среду Мурашко и Пушилин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили меры по снижению кадрового дефицита и дальнейшие шаги по улучшению сферы медицинских услуг. "С министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили сотрудникам медучреждений республики высокие государственные и ведомственные награды", - написал Пушилин.
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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, михаил мурашко
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Михаил Мурашко
Медики в ДНР получили государственные и ведомственные награды

Пушилин и Мурашко вручили награды сотрудникам медучреждений ДНР

© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений ДНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Пушилин Д.В./Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений ДНР. Архивное фото
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МОСКВА. 8 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили ведомственные и государственные награды сотрудникам медучреждений республики, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
В среду Мурашко и Пушилин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили меры по снижению кадрового дефицита и дальнейшие шаги по улучшению сферы медицинских услуг.
"С министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вручили сотрудникам медучреждений республики высокие государственные и ведомственные награды", - написал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМихаил Мурашко
 
 
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