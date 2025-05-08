https://ria.ru/20250508/gitler-2015722075.html

Дед Зеленского отбивал у Гитлера богатейшие запасы марганца

Дед Зеленского отбивал у Гитлера богатейшие запасы марганца - РИА Новости, 08.05.2025

Дед Зеленского отбивал у Гитлера богатейшие запасы марганца

Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:47:00+03:00

2025-05-08T03:47:00+03:00

2025-05-08T03:47:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца, которые его внук сейчас отдает США, выяснило РИА Новости, изучив наградные документы. Семен Иванович Зеленский добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет. В 1942 году после окончания военного училища младший лейтенант Зеленский стал командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1944 года эта дивизия в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога - малой родины Семена Зеленского. Как отмечают военные историки, Никопольский плацдарм на Днепре был своего рода идеей фикс Гитлера. В судьбе плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта тесно переплелись военные и экономические соображения - Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой. Никопольский марганцеворудный бассейн сейчас считается крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Планам главаря Третьего рейха не суждено было сбыться: 8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 годов на правобережной Украине. Ликвидация Никопольского плацдарма создала благоприятную обстановку для освобождения Крыма. Советские войска продвинулись на 130 километров и освободили важные промышленные районы Кривого Рога и Никополя. Также захват плацдармов на реке Ингулец вскоре был использован для дальнейшего оттеснения врага на запад. "Зеленский Семен Иванович в боях с 25 января по 9 февраля 1944 года своим минометным взводом подавил огонь минометной батареи, двух станковых пулеметов и 3-х ручных пулеметов, рассеяно и уничтожено до роты пехоты противника под балкой Сорочиной 2 февраля", - говорилось в представлении младшего лейтенанта Семена Зеленского к награждению орденом "Красной звезды". Далее отмечалось, что Семен Зеленский в бою за село Александровку, "действуя за стрелковый взвод, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, при исходе боеприпасов проявил свою инициативу, увидя подбитый танк, приказал бойцу занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника". "Этим самым отбили четыре атаки и заняли трофейный склад с боеприпасами. Товарищ Зеленский Семен Иванович достоин правительственной награды орденом Красной Звезды", - указывалось в наградном листе. Двадцать второго февраля 1944 года "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество" Семен Зеленский был награжден своим первым орденом Красной Звезды. В июле 1944 года Семен Зеленский, носивший уже погоны лейтенанта и переведенный из минометчиков в пехоту, был удостоен второго ордена Красной Звезды, хотя его представляли к более высокой награде – ордену Александра Невского. "(Товарищ) Зеленский Семен является хорошим организатором и руководителем в своей роте. Он, когда батальон подошел с боем к реке Западный Буг, с хода сам лично отыскал брод и под сильным огнем противника одновременно всей ротой форсировал реку, не имея (ни) единой потери, и быстрым шагом отбросил немцев за Бугом. (Товарищ) Зеленский дисциплинирован, энергичный в работе и смелый в бою. Достоин правительственной награды ордена Александра Невского", - говорилось в наградном листе. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами. По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал нежелание Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Победы неуважением главы киевского режима к памяти его деда.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969093579.html

https://ria.ru/20241218/ukraina-1989812403.html

https://ria.ru/20250430/istorik-2014233646.html

https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998753498.html

https://ria.ru/20250413/vena-2010953034.html

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украина, сша, россия, адольф гитлер, владимир зеленский, александр невский