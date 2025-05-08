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Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции - РИА Новости, 08.05.2025
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13:55 08.05.2025 (обновлено: 14:55 08.05.2025) дополняется ...
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Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции
Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции - РИА Новости, 08.05.2025
Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам РИА Новости, 08.05.2025
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россия
анталья (провинция)
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Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам
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анталья (провинция)
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РИА Новости
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россия, анталья (провинция)
Россия, Анталья (провинция)
Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции

Генконсульство России в Анталье принимает меры в связи с отменой рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines . Архивное фото
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Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам
 
РоссияАнталья (провинция)
 
 
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