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Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции
Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции - РИА Новости, 08.05.2025
Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции
Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:55:00+03:00
2025-05-08T13:55:00+03:00
2025-05-08T14:55:00+03:00
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Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам
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россия, анталья (провинция)
Россия, Анталья (провинция)
Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции
Генконсульство России в Анталье принимает меры в связи с отменой рейсов