https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015782618.html

Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции

Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции - РИА Новости, 08.05.2025

Российские дипломаты решают проблемы из-за отмены рейсов в Турции

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:55:00+03:00

2025-05-08T13:55:00+03:00

2025-05-08T14:55:00+03:00

россия

анталья (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80fbab77e89ef77afdef0d7519597d39.jpg

Генконсульство РФ в Анталье заявило РИА Новости, что контактирует с турецкой стороной из-за отмены рейсов с курортов, готово оказать помощь россиянам

россия

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анталья (провинция)