https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015771782.html

В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов

В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов - РИА Новости, 08.05.2025

В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов

Генконсульство США в пакистанском Лахоре располагает информацией, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:51:00+03:00

2025-05-08T12:51:00+03:00

2025-05-08T12:51:00+03:00

в мире

пакистан

индия

сша

операция синдур в пакистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922029533_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_adebc8885e8cffb1bee3cf975c0c6594.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генконсульство США в пакистанском Лахоре располагает информацией, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, говорится в заявлении генконсульства. "Консульство также получило предварительные сообщения о том, что власти могут эвакуировать некоторые районы, прилегающие к главному аэропорту Лахора", - говорится в заявлении. Кроме того, генконсульство призвало граждан США, оказавшихся в зоне активного конфликта, покинуть ее. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html

пакистан

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия, сша, операция синдур в пакистане