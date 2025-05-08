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В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов - РИА Новости, 08.05.2025
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12:51 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015771782.html
В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов
В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов - РИА Новости, 08.05.2025
В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов
Генконсульство США в пакистанском Лахоре располагает информацией, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:51:00+03:00
2025-05-08T12:51:00+03:00
в мире
пакистан
индия
сша
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генконсульство США в пакистанском Лахоре располагает информацией, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, говорится в заявлении генконсульства. "Консульство также получило предварительные сообщения о том, что власти могут эвакуировать некоторые районы, прилегающие к главному аэропорту Лахора", - говорится в заявлении. Кроме того, генконсульство призвало граждан США, оказавшихся в зоне активного конфликта, покинуть ее. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, пакистан, индия, сша, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, США, Операция Синдур в Пакистане
В пакистанском Лахоре могут провести эвакуацию некоторых районов

Генконсульство США в Лахоре сообщило о возможной эвакуации районов у аэропорта

© AP Photo / K.M. ChaudaryСолдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генконсульство США в пакистанском Лахоре располагает информацией, что местные власти могут эвакуировать ряд районов у аэропорта Лахора на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, говорится в заявлении генконсульства.
"Консульство также получило предварительные сообщения о том, что власти могут эвакуировать некоторые районы, прилегающие к главному аэропорту Лахора", - говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Кроме того, генконсульство призвало граждан США, оказавшихся в зоне активного конфликта, покинуть ее.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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