https://ria.ru/20250508/gejts-2015890603.html

Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность

Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность - РИА Новости, 08.05.2025

Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:49:00+03:00

2025-05-08T23:49:00+03:00

2025-05-08T23:49:00+03:00

в мире

билл гейтс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность. Как сообщил Гейтс в своем блоге, в последнее время он много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, гласящей, что "человек, который умирает богатым, умирает опозоренным". "Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире", - написал основатель компании Microsoft. Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально.

https://ria.ru/20241204/lyudi-1987114227.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, билл гейтс, microsoft corporation