Билл Гейтс решил потратить все свое состояние на благотворительность
Билл Гейтс хочет за 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность
© AP Photo / Andres KudackiОснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс
© AP Photo / Andres Kudacki
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что намерен в течение 20 лет потратить все свое состояние на благотворительность.
Как сообщил Гейтс в своем блоге, в последнее время он много размышлял над цитатой из эссе предпринимателя Эндрю Карнеги, гласящей, что "человек, который умирает богатым, умирает опозоренным".
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"Именно поэтому я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире", - написал основатель компании Microsoft.
Гейтс добавил, что его благотворительный фонд закроется 31 декабря 2045 года – раньше, чем планировалось первоначально.
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