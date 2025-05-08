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В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек - РИА Новости, 08.05.2025
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15:23 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/gaza-2015800303.html
В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек
В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек - РИА Новости, 08.05.2025
В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек
Более 100 человек погибли за последние сутки в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:23:00+03:00
2025-05-08T15:23:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек погибли за последние сутки в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 106 погибших и 367 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора. По данным министерства, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали более 52,7 тысячи человек, пострадали свыше 119 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html
https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек

Минздрав сектора Газы сообщил о более ста погибших при ударах Израиля за сутки

© Getty Images / Anadolu/Abdalhkem Abu RiashИзраильский удар на севере Газы
Израильский удар на севере Газы - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdalhkem Abu Riash
Израильский удар на севере Газы. Архивное фото
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек погибли за последние сутки в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 106 погибших и 367 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора.
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По данным министерства, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали более 52,7 тысячи человек, пострадали свыше 119 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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