https://ria.ru/20250508/gaza-2015800303.html

В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек

В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек - РИА Новости, 08.05.2025

В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек

Более 100 человек погибли за последние сутки в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:23:00+03:00

2025-05-08T15:23:00+03:00

2025-05-08T15:23:00+03:00

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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек погибли за последние сутки в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 106 погибших и 367 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора. По данным министерства, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали более 52,7 тысячи человек, пострадали свыше 119 тысяч. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250505/gaza-2015077501.html

https://ria.ru/20250508/izrail-2015752974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году