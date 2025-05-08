В секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки погибли более ста человек
Минздрав сектора Газы сообщил о более ста погибших при ударах Израиля за сутки
© Getty Images / Anadolu/Abdalhkem Abu RiashИзраильский удар на севере Газы
© Getty Images / Anadolu/Abdalhkem Abu Riash
Израильский удар на севере Газы. Архивное фото
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Более 100 человек погибли за последние сутки в секторе Газа из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 106 погибших и 367 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора.
По данным министерства, с 7 октября 2023 года жертвами действий израильских военных в секторе Газа стали более 52,7 тысячи человек, пострадали свыше 119 тысяч.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.