https://ria.ru/20250508/gavana-2015845783.html
На Кубе прошло шествие "Бессмертного полка"
На Кубе прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2025
На Кубе прошло шествие "Бессмертного полка"
В столице Кубы прошло шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие около 500 человек,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:47:00+03:00
2025-05-08T18:47:00+03:00
2025-05-08T19:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. В столице Кубы прошло шествие "Бессмертного полка", посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие около 500 человек, сообщило посольство России в Гаване. "Под аккомпанемент песен военных лет и с портретами участников Великой Отечественной войны по центральной Пятой авениде Гаваны прошли соотечественники, сотрудники посольства и члены их семей, студенты, изучающие русский язык, и друзья России", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. Кубинские участники "Бессмертного полка" несли в колонне фотографии трёх кубинцев — Энрике Вилара, братьев Альдо и Хорхе Виво, воспитанников Ивановского интердома, которые в 1941 году встали на защиту СССР. После марша, который закончился у стен российского диппредставительства, в клубе посольства прошел показ фильма "Первый Оскар", а также открылась выставка "Женщины на войне", посвященная подвигу советских женщин в годы Великой отечественной.
https://ria.ru/20250508/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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в мире, гавана, куба, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Гавана, Куба, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Кубе прошло шествие "Бессмертного полка"
В Гаване прошла акция "Бессмертный полк" с участием сотен человек