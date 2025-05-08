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Президент Южной Осетии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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09:38 08.05.2025 (обновлено: 09:43 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/gagloev-2015740139.html
Президент Южной Осетии прибыл в Москву
Президент Южной Осетии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Южной Осетии прибыл в Москву
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:38:00+03:00
2025-05-08T09:43:00+03:00
москва
южная осетия
в мире
алан гаглоев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства."Президент Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Великой Победы по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в публикации пресс-службы.Отмечается, что в составе делегации от Южной Осетии президента сопровождают врио министра обороны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html
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москва, южная осетия, в мире, алан гаглоев
Москва, Южная Осетия, В мире, Алан Гаглоев
Президент Южной Осетии прибыл в Москву

Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву на празднование Дня Победы

© Фото : Официальный сайт Президента Республики Южная ОсетияПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Южная Осетия
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Президент Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Великой Победы по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в публикации пресс-службы.
Отмечается, что в составе делегации от Южной Осетии президента сопровождают врио министра обороны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев
08:53
 
МоскваЮжная ОсетияВ миреАлан Гаглоев
 
 
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