https://ria.ru/20250508/gagloev-2015740139.html

Президент Южной Осетии прибыл в Москву

Президент Южной Осетии прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Южной Осетии прибыл в Москву

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:38:00+03:00

2025-05-08T09:38:00+03:00

2025-05-08T09:43:00+03:00

москва

южная осетия

в мире

алан гаглоев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе главы государства."Президент Алан Гаглоев прибыл в Москву на празднование 80-летия Великой Победы по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в публикации пресс-службы.Отмечается, что в составе делегации от Южной Осетии президента сопровождают врио министра обороны Инал Сабанов и председатель комитета информации и печати Мария Котаева.

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москва

южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, южная осетия, в мире, алан гаглоев