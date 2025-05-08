ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР
ФСБ рассекретила документы о преступлениях гитлеровцев в Сталинской области СССР
© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанкТак выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения.1943 год
Так выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения.1943 год. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Сталинской области СССР (сейчас ДНР) во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекречены архивные материалы, отражающие ущерб Сталинской области от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате массового истребления советских граждан зверски убито более 3 тысяч стариков, женщин и детей, тела которых были обнаружены в пещерах алебастерового карьера, еще более 800 - в глиняно-меловом карьере города Краматорска. Кроме этого, свыше 25 тысяч пленных красноармейцев были замучены в так называемом лазарете военнопленных, организованном в клубе им. Ленина в городе Сталино (сейчас Донецк).
В опубликованных документах указано, что гитлеровцы разрушили 3761 жилой дом, 390 магазинов, 23 культурных учреждения, 113 школ, 34 детских сада, 96 километров уличной водопроводной сети, 1040 придомовых коммуникаций, 250 водоразборных колонок и полностью уничтожено электрохозяйство города.
Оценка ущерба нанесенного угольной промышленности во времена ВОВ оценивалась в 6,3 миллиарда рублей, а на восстановление шахт Донбасса ушло 16 миллиардов. Так, нацистами было разрушено, взорвано или затоплено 140 из 152 действовавших шахт, уничтожено 266 машинных зданий, 183 трансформатора, 129 электроподстанций, 161 эстакада.
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