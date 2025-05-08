https://ria.ru/20250508/fsb-2015728308.html

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР - РИА Новости, 08.05.2025

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР

ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Сталинской области СССР (сейчас ДНР) во времена Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T06:32:00+03:00

2025-05-08T06:32:00+03:00

2025-05-08T06:32:00+03:00

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Сталинской области СССР (сейчас ДНР) во времена Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике рассекречены архивные материалы, отражающие ущерб Сталинской области от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате массового истребления советских граждан зверски убито более 3 тысяч стариков, женщин и детей, тела которых были обнаружены в пещерах алебастерового карьера, еще более 800 - в глиняно-меловом карьере города Краматорска. Кроме этого, свыше 25 тысяч пленных красноармейцев были замучены в так называемом лазарете военнопленных, организованном в клубе им. Ленина в городе Сталино (сейчас Донецк). В опубликованных документах указано, что гитлеровцы разрушили 3761 жилой дом, 390 магазинов, 23 культурных учреждения, 113 школ, 34 детских сада, 96 километров уличной водопроводной сети, 1040 придомовых коммуникаций, 250 водоразборных колонок и полностью уничтожено электрохозяйство города. Оценка ущерба нанесенного угольной промышленности во времена ВОВ оценивалась в 6,3 миллиарда рублей, а на восстановление шахт Донбасса ушло 16 миллиардов. Так, нацистами было разрушено, взорвано или затоплено 140 из 152 действовавших шахт, уничтожено 266 машинных зданий, 183 трансформатора, 129 электроподстанций, 161 эстакада.

https://ria.ru/20250401/fsb-2008566832.html

https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html

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донецкая народная республика, россия, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)