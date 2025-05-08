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Форум "Симфония твоего бизнеса" соберет в Удмуртии инвесторов и бизнесменов - РИА Новости, 08.05.2025
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18:25 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/forum-2015840421.html
Форум "Симфония твоего бизнеса" соберет в Удмуртии инвесторов и бизнесменов
Форум "Симфония твоего бизнеса" соберет в Удмуртии инвесторов и бизнесменов - РИА Новости, 08.05.2025
Форум "Симфония твоего бизнеса" соберет в Удмуртии инвесторов и бизнесменов
Более 10 тысяч предпринимателей, инвесторов, представителей власти и крупного бизнеса примут участие в бизнес-форуме "Симфония твоего бизнеса" в Ижевске,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:25:00+03:00
2025-05-08T18:25:00+03:00
удмуртская республика
экономика
ижевск
россия
арктика
александр бречалов
петр чайковский
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч предпринимателей, инвесторов, представителей власти и крупного бизнеса примут участие в бизнес-форуме "Симфония твоего бизнеса" в Ижевске, приуроченном к 185-летию Петра Чайковского, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Пресс-служба руководителя региона со ссылкой на Бречалова сообщает, что с 22 по 26 мая в Удмуртии пройдет серия мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства. Бизнес-форум "Симфония твоего бизнеса" начнет работу 22 мая на Центральной площади Ижевска. Мероприятие приурочено к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Деловая площадка объединит до 10 тысяч участников из более чем десяти регионов России и пяти стран. В форуме примут участие предприниматели, инвесторы, представители власти и крупного бизнеса. Регистрация на форум уже началась. "Сегодня в Удмуртии работают более 176 тысяч предпринимателей. Еще 8 лет назад это число было втрое меньше. Экономика Удмуртии, в том числе и МСП, вышли на новый уровень. Чтобы быть конкурентоспособной компанией не только в пределах региона, но и мира, нужно развиваться качественно, прокачивать свои знания, внедрять современные технологии в производство. Об этом говорит и наш лидер Владимир Владимирович Путин. Президент делает акцент на применении робототехники, искусственного интеллекта и других мировых достижениях", - приводятся слова Бречалова. Он добавил, что каждая из площадок Дня предпринимательства в Удмуртии позволит МСП найти для себя новые точки роста, выйти с конструктивными предложениями ко всему предпринимательскому сообществу Удмуртии. "Мы же продолжим поддерживать МСП как в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", так и с помощью региональных мер", - сказал глава республики. В пресс-службе рассказали, что форум разделен на шесть тематических направлений. Секция "Женское предпринимательство" начнется с презентации женских бизнес-сообществ и подписания соглашения о сотрудничестве. Эксперты обсудят не только роль женщин в предпринимательстве, но и особенности привлечения иностранной рабочей силы, новые тенденции в интернет-рекламе с учетом изменений законодательства, трансформацию ремесла в полноценное производство. Поэтому секция будет полезна не только женщинам. В секции "Молодежное предпринимательство" удмуртские бизнесмены расскажут об истории развития бизнеса для тех, кто хочет развить маленькие идеи до регионального и всероссийского масштаба. "В программе секции "Технологический суверенитет" пройдёт выставка инновационных разработок удмуртских компаний, а также вопросы адаптации бизнеса к работе в Арктике. Здесь участникам презентуют союз бизнес-сообществ. Креативные индустрии. Секция для тех, кто хочет научиться продавать свои творческие услуги, и для тех, кто ищет свежие идеи. Участники обсудят креативные кластеры, как драйвер развития экономики и важность персонального брендирования мастеров креативных индустрий в рамках высшего образования. Будет и практическая часть: бизнес-игра "Дизайн-мышление без границ: как находить креативные решения для любых бизнес-задач", - говорится в релизе. Так, по данным пресс-службы, в секции "E-COMMERCE" пройдёт анализ трендов электронной торговли, разбор дорожной карты работы с Китаем, практическая сессия о продвижении бизнеса в социальных сетях с представителем компании VK. А секция "Экспорт" для тех, кто хочет начать экспортировать легально, здесь будет разбор экспортной стратегии от опытного международного эксперта. "Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума День Предпринимателя в Удмуртии. В рамках бизнес-форума также начнет свою работу Ярмарка товаров, где будет представлена продукция от более, чем 30 предпринимателей Удмуртии и России. Она завершится 25 мая. С 17:30 22 мая гостей и жителей города ждет открытый концерт симфонического оркестра и современный диджей-сет, объединяющий классику и современную музыку. Для посещения вечерней программы дополнительная регистрация не требуется", - рассказали в пресс-службе. Власти региона сообщают, что 23 мая день предпринимателя продолжится в Завьяловском районе, в парке "Монплезир". Практический форум представит участникам детальный разбор финансовых моделей и эффективные стратегии выхода на маркетплейсы, что позволит бизнесу масштабироваться в новых реалиях электронной коммерции. Количество мест строго ограничено, обязательна предварительная регистрация, отметили в пресс-службе. Кроме того, 26 мая в Доме дружбы народов состоится награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года 2024". В этот же день запланирована презентация акселератора. Основной целью программы станет развитие и рост удмуртских компаний, в частности наставники дадут участникам акселератора действующие схемы капитализации бизнеса. Организаторы мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства: министерство экономики Удмуртии, Корпорация развития республики, администрация Ижевска совместно с бизнес-сообществами региона. Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию на мероприятия заранее.
ижевск
россия
арктика
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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экономика, ижевск, россия, арктика, александр бречалов, петр чайковский, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Экономика, Ижевск, Россия, Арктика, Александр Бречалов, Петр Чайковский, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Форум "Симфония твоего бизнеса" соберет в Удмуртии инвесторов и бизнесменов

На бизнес-форуме "Симфония твоего бизнеса" в Ижевске ожидают 10 тысяч участников

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч предпринимателей, инвесторов, представителей власти и крупного бизнеса примут участие в бизнес-форуме "Симфония твоего бизнеса" в Ижевске, приуроченном к 185-летию Петра Чайковского, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Пресс-служба руководителя региона со ссылкой на Бречалова сообщает, что с 22 по 26 мая в Удмуртии пройдет серия мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства. Бизнес-форум "Симфония твоего бизнеса" начнет работу 22 мая на Центральной площади Ижевска. Мероприятие приурочено к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Деловая площадка объединит до 10 тысяч участников из более чем десяти регионов России и пяти стран. В форуме примут участие предприниматели, инвесторы, представители власти и крупного бизнеса. Регистрация на форум уже началась.
«
"Сегодня в Удмуртии работают более 176 тысяч предпринимателей. Еще 8 лет назад это число было втрое меньше. Экономика Удмуртии, в том числе и МСП, вышли на новый уровень. Чтобы быть конкурентоспособной компанией не только в пределах региона, но и мира, нужно развиваться качественно, прокачивать свои знания, внедрять современные технологии в производство. Об этом говорит и наш лидер Владимир Владимирович Путин. Президент делает акцент на применении робототехники, искусственного интеллекта и других мировых достижениях", - приводятся слова Бречалова.
Он добавил, что каждая из площадок Дня предпринимательства в Удмуртии позволит МСП найти для себя новые точки роста, выйти с конструктивными предложениями ко всему предпринимательскому сообществу Удмуртии.
"Мы же продолжим поддерживать МСП как в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", так и с помощью региональных мер", - сказал глава республики.
В пресс-службе рассказали, что форум разделен на шесть тематических направлений. Секция "Женское предпринимательство" начнется с презентации женских бизнес-сообществ и подписания соглашения о сотрудничестве. Эксперты обсудят не только роль женщин в предпринимательстве, но и особенности привлечения иностранной рабочей силы, новые тенденции в интернет-рекламе с учетом изменений законодательства, трансформацию ремесла в полноценное производство. Поэтому секция будет полезна не только женщинам. В секции "Молодежное предпринимательство" удмуртские бизнесмены расскажут об истории развития бизнеса для тех, кто хочет развить маленькие идеи до регионального и всероссийского масштаба.
"В программе секции "Технологический суверенитет" пройдёт выставка инновационных разработок удмуртских компаний, а также вопросы адаптации бизнеса к работе в Арктике. Здесь участникам презентуют союз бизнес-сообществ. Креативные индустрии. Секция для тех, кто хочет научиться продавать свои творческие услуги, и для тех, кто ищет свежие идеи. Участники обсудят креативные кластеры, как драйвер развития экономики и важность персонального брендирования мастеров креативных индустрий в рамках высшего образования. Будет и практическая часть: бизнес-игра "Дизайн-мышление без границ: как находить креативные решения для любых бизнес-задач", - говорится в релизе.
Так, по данным пресс-службы, в секции "E-COMMERCE" пройдёт анализ трендов электронной торговли, разбор дорожной карты работы с Китаем, практическая сессия о продвижении бизнеса в социальных сетях с представителем компании VK. А секция "Экспорт" для тех, кто хочет начать экспортировать легально, здесь будет разбор экспортной стратегии от опытного международного эксперта.
"Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума День Предпринимателя в Удмуртии. В рамках бизнес-форума также начнет свою работу Ярмарка товаров, где будет представлена продукция от более, чем 30 предпринимателей Удмуртии и России. Она завершится 25 мая. С 17:30 22 мая гостей и жителей города ждет открытый концерт симфонического оркестра и современный диджей-сет, объединяющий классику и современную музыку. Для посещения вечерней программы дополнительная регистрация не требуется", - рассказали в пресс-службе.
Власти региона сообщают, что 23 мая день предпринимателя продолжится в Завьяловском районе, в парке "Монплезир". Практический форум представит участникам детальный разбор финансовых моделей и эффективные стратегии выхода на маркетплейсы, что позволит бизнесу масштабироваться в новых реалиях электронной коммерции. Количество мест строго ограничено, обязательна предварительная регистрация, отметили в пресс-службе.
Кроме того, 26 мая в Доме дружбы народов состоится награждение победителей регионального конкурса "Экспортер года 2024". В этот же день запланирована презентация акселератора. Основной целью программы станет развитие и рост удмуртских компаний, в частности наставники дадут участникам акселератора действующие схемы капитализации бизнеса.
Организаторы мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства: министерство экономики Удмуртии, Корпорация развития республики, администрация Ижевска совместно с бизнес-сообществами региона. Количество мест ограничено, организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию на мероприятия заранее.
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаИжевскРоссияАрктикаАлександр БречаловПетр ЧайковскийУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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